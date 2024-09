Mint a tárcavezető fogalmazott, a folyamatos beruházási rekordok azt bizonyítják, hogy a nemzetközi vállalati világ szereplői továbbra is bíznak Magyarországban, amit a hitelminősítői döntések is alátámasztanak. Az Aalberts Surface Technologies az új beruházással a legnagyobb bérfestő üzemmé válik hazánkban. A kilencmilliárd forint értékű beruházást az állam 1,1 milliárd forinttal támogatja, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a cég kis híján kétszáz fősre növelje munkavállalói létszámát. Szijjártó Péter szerint nagy szükség van hasonló beruházásokra, hiszen a folyamatosan növekvő autóipari és akkumulátorgyártási kapacitások beszállítókat is igényelnek helyben, hogy ekképp az ellátási láncok minél rövidebbek lehessenek.

Szijjártó Péter jelentette be a tatabányai beruházást

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Mint az MTI írja, Szijjártó hozzátette, hogy a kicsi fizikai távolság beszeállító és megrendelő között előny, ráadásul környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok miatt is üdvös. A holland cég a világ ötven országban van jelen, így az is nagy szó, hogy Tatabányát választotta ehhez a beruházáshoz. Az itteni gyár így mintegy kétszáz fősre növeli majd munkavállalói számát.

– Mi a munkában hiszünk, a munkából lesz a gazdasági teljesítmény, és ahhoz, hogy minél több munkát lehessen elvégezni, minél több munkahelyre van szükség, munkahelyeket pedig a beruházások hoznak Magyarországra – jelentette ki, kiemelve, hogy ezután is fontos cél lesz megnyerni minél több nemzetközi beruházási versenyt.

Üdvözölte, hogy a beruházásösztönzési rendszer az elmúlt években rekordszinten teljesített, és ennek nyomán a legmodernebb technológiát jelentő beruházások érkeztek Magyarországra nagy számban.