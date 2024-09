A beruházás hatalmas, ugyanis az összesen 32 kilométeres úton 52 völgyhíd és három alagút is lesz. Az útvonal Esztergom, Dorog, Leányvár, Pilisjászfalu, Úny, Tinnye, Perbál, Szomor, Zsámbék és Mány mellett, azokat elkerülve vezetne keresztül a hegyen, majd csatlakozna az M1-es forgalmába.

A leendő M100-as útvonala

Forrás: Facebook/Lázár János

Kilenc éve bejelentették

A beruházást már 2015-ben bejelentették, ám több tényező, így az ukrán-orosz háborús helyzet miatt is szünetelt. Az út három vármegyén, így Komárom-Esztergomon, Pesten és Fejéren megy keresztül, az érintett településekről is hamarabb elérhető majd a főváros vagy az osztrák határ is.

A bejelentés hatása pedig az ingatlanárakon is érződött és a jövőben is érződni fog: a piac már beárazta és valós alternatívaként tartja számon az autópálya-építés ígéretét évek óta.

Közel háromszoros emelkedés

Mint Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: a 2015 bejelentés óta az autóút menti települések mindegyikén az érintett vármegyék átlagát jóval meghaladó mértékben emelkedtek az árak, számolt be a vg.hu. A portálnak készített tanulmány szerint mindhárom vármegyét tekintve a 2015-ös árakhoz képest míg 2016-ban 11 százalék, addig 2024-re már 234 százalékos áremelkedés volt tapasztalható. Az útépítés nyertesei Kesztölc, Szomor, Mány, itt 360-380 százalékkal drágultak az eladó ingatlanok.

Bicskén és Tinnyén pedig 300 százalék fölötti volt az árváltozás. Esztergomban 2024-re 280 százalékkal emelkedtek az árak, Leányváron 295 százalék, Únyon csak 267 százalékos volt az emelkedés mértéke.

A gazdasági elemző hozzátette: ahol nem volt magas az emelkedés, ott is van tartalék vannak még olyan települések, ahol van tartalék a növekedésre, mint például Perbálon, Tökön vagy Únyban, ahol átlag alatti volt a felértékelődés eddig.