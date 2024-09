A kiemelkedő sikerhez a kormány által biztosított, 6 milliárd forintos támogatás eredményeként szolgálatba álló új hajók is hozzájárultak. A két komp és két katamarán Komáromtól a Dunán és a Sió csatornán keresztül utaztak egészen Siófokig 2023 nyarán. A négy hajót tavaly júniusban tették vízre Észak-Komáromban. Balaton, Tomaj, Tihany és Szántód három kísérőhajóval indult el hosszú útjára a Dunán, hogy nem kevés logisztikai és koordinációs feladatot adva, nem is teljesen összeszerelt állapotban, a Sió csatornán keresztül egy hét leforgása alatt kalandos körülmények között jusson el Siófokig. A hajók a 2024-es hajózási szezon elején álltak munkába.

A főszezon után a hajók és kompok egy része már a siófoki kikötőben pihen

Fotó: Szőts István

Az így kialakított sűrűbb menetrend, a színes programválaszték és az új családi kedvezmények hatására a forgalom a tavalyi rekord év nyári hónapjaihoz képest 10%-kal növekedett. Az új kompok és katamaránok népszerűségét mutatja az is, hogy idén a balatoni hajózás felkerült a legnépszerűbb programokat összesítő, Best of Balaton listájára.

A kompok utasszáma 59 ezerrel haladta meg a tavalyi eredményt, és már több mint 500 ezer utast szállítottak Szántódrév és Tihanyrév között. „A főszezon alatt tapasztalt folyamatos, fokozott kereslet az új kompok és katamaránok iránt jól mutatja a megvalósult szolgáltatásfejlesztés turisztikai jelentőségét. A flotta friss tagjainak köszönhetően idén minden korábbinál előbb érte el a BAHART a kétmilliós utasszámot” – emelte ki Veigl Gábor, a BAHART vezérigazgatója. Hozzátette, a kompok jelentősége ugyanakkor túlmutat az utasszámokon is, hiszen azok meghatározó szerepet játszanak a tóparti települések közötti közlekedés támogatásában, a gépjárműforgalom és a károsanyag kibocsátás csökkentésében. A magas utasszám ugyanakkor visszajelzés arra, hogy igény és szükség is van a jövőben hasonló fejlesztésekre, melyek révén modern és környezetkímélő kompokkal biztosíthatjuk az itt élők és az itt megszálló vendégek közlekedését, ezzel hozzájárulva a helyben lakók életminőségének növeléséhez, továbbá a négyévszakos balatoni turisztikai élménykínálat bővítéséhez is.