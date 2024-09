- A közúti valamint vasúti szállítmányozás jelentős fennakadásokkal néz szembe. Hogyan érinti ez a Trans-Sped tevékenységét?

Mihályka Dávid a Trans Sped szakértője

- Valóban, az árvízi helyzet kritikus, és szinte egyik napról a másikra kellett szembenézzünk ezzel a komoly problémával. Nem meglepő módon a logisztikai szektort ezek az események különösen érzékenyen érintik. Ami a közúti szállítmányozást illeti, szerencsére gyorsan reagáltunk, és több esetben sikerült alternatív útvonalakat találni. Szerencsénkre azok az autópályák és fő közlekedési útvonalak jelentős részei, ahol kamionjaink járnak, nem teljesen érintettek az árvízben. Néhány helyen voltak fennakadások, de ezekre gyorsan találtunk kerülő megoldásokat. Ugyanakkor vannak az árvíz szempontjából kiemelt zónák, ahol nagyon kritikus a helyzet, ilyenek például a Dunamenti települések, illetve a Dunakanyar területe, azonban itt is tudtunk alternatív megoldásokkal élni, tehát a közúti szállítmányozás viszonylag zavartalanul működik.

- Mi a helyzet a nemzetközi közúti szállítással? Európa nagy része komoly problémákkal küzd.

- Közép-Európa nagy részét sújtották eddig az áradások, különösen Németországot, Ausztriát és Csehországot. Az osztrák A2-es autópályát például egy időre lezárták a Grazot és Bécset összekötő szakaszon, ami jelentős terhet rótt a közlekedésre. Erre szintén gyorsan kellett reagálnunk, amelynek része, hogy a fuvarszervezőknek új útvonalakat kell találniuk, és most is folyamatosan egyeztetünk a sofőrökkel, hiszen nemcsak az utak járhatósága, hanem a munkatársaink biztonsága is elsődleges.

- Ez bizonyára nagymértékben érinti a vasúti szállítást is, gondolok itt a Trans-Sped intermodális szolgáltatásaira.

- Vitathatatlan, hogy a vasúti szállítások terén sokkal nagyobb a probléma. Az ÖBB (Österreichische Bundesbahnen, magyarul Osztrák Szövetségi Vasút) teljes hálózatát időlegesen leállították Észak-Ausztriában és a környező régiókban. Ez azt jelenti, hogy az intermodális szolgáltatásunk, amely Magyarországot köti össze Németországgal, teljesen megbénult. Ennek oka, hogy normál esetben a mi félpótkocsijainkat vasútra tesszük, és azokat Ausztrián keresztül szállítjuk tovább, azonban most ezek a konténerek vágányokon állnak. Ez nemcsak a szállítmányok késését eredményezi, hanem a teljes logisztikai láncolatot megakasztja. Jelenleg négy-öt napos csúszásokra lehet számítani a vasúti szállítmányozásban, de a helyzet napról napra változik, így folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk az eseményeket. Nem zárhatjuk ki, hogy ez a csúszás tovább növekszik.