Ez nagyon-nagyon korai kezdés. Béger Ákos, a borászat vezetője ki is emelte, hogy több mint két héttel „előbbre jár” az érésben a természet. Majd a szakember azt is elárult, hogy ennél korábban is volt már a környéken szőlőszedés. 2018-ban július végén ugrottak neki az Irsai Olivér fürtjeinek. Mert az köztudott, hogy ez a legkorábban érő fajta. Az Irsait már a Kősziklásnál is begyűjtötték. Sőt, a cserszegi fűszeres is lekerült a tőkékről…

Dunaszentmiklóson egyes fajtáknál már befejeződött a szüret

Fotó: Flajsz Peter

- A termés jó közepesnek mondható – jegyezte meg az ismert borász. – A bogyók minősége kifejezetten jó. Amennyiben egy kicsit szakmázni is akarunk, elmondható, hogy a sav-cukor- és pH-arány nagyon kedvező, és ez jellemző a teljes borvidékre, illetve szinte valamennyi fajtára. Legalábbis, mi így tapasztaltuk a cserszegi fűszeresnél is. Úgy gondolom, igazán minőségi borok készülhetnek az idei termésből.

Az úgynevezett nagy szüret a jövő héten kezdődik a Kősziklás pincészet területén. Gyakorlatilag valamennyi dűlőben és fajtánál megkezdődik a munka. A tervek szerint szeptember közepére be is fejezik a szüretet az ültetvényeken.

- Mi, az idén, nagyjából huszonöt hektárról szedjük le a fürtöket – fogalmazott Béger Ákos. – A szőlőnek jót tett ez a meleg idő, bár inkább az a kifejezés illik ide, hogy épségben átvészelte az aszályt. A hőségnek kedvező következménye, hogy a szőlészeknek, borászoknak nem jelentett különösebb kihívást az ültetvények növényvédelme, hiszen a különböző növénybetegségeknek, fertőzéseknek ez a hőség egyáltalán nem kedvezett.

Összességében elmondható, hogy a teljes borvidéken jó közepesek a hozamok, és szőlő minősége is kedvező. Azaz ígéretes borok születhetnek az idén.