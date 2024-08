Az idei aszálybejelentések fele eddig három vármegyére – Bács-Kiskunra, Békésre és Csongrád-Csanádra – koncentrálódik, de nagy kiterjedésű kárt jelentettek már Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyéből is – írja a Veszprém vármegyei hírportál. Az aszálykárok mintegy 80 százalékában a kukorica és a napraforgó érintett, a siló- és a csemegekukorica esetében is komoly méretű károkat tapasztalhatunk.

Az idei évtől uniós forrást is sikerült bevonni a rendszer működésébe, így a korábbi évekhez képest jóval nagyobb, 34,8 milliárd forint áll majd biztosan rendelkezésre a kifizetések 2025. márciusi időpontjában.

Viszonyításképpen, a 2022. évi károk után a kárenyhítési alap 50,66 milliárd forintot fizetett ki a jogosult gazdálkodók számára, de ennek az összegnek eredetileg csak a negyede állt rendelkezésre az alapban, a különbözetet a kormány biztosította – hangsúlyozta az államtitkár.

Értesüléseink szerint vármegyénkben még mindig jobb a helyzet, mint az alföldi régiókban. Nem csak az aszály számít, hanem a termőtalaj vízháztartása és a termesztéstechnológia is. Persze figyelembe kell venni azt is, hogy a csapadék eloszlása és intenzitása vármegyén belül, de akár településen belül is eltérő lehet. Az őszi kalászosok, a búza betakarítása megtörtént. Valószínűleg gyengébb lesz a termés, de a kárbejelentések száma minimális. Az látható, hogy a kapások közül a napraforgó jobban ellenállt az aszálynak, mint a kukorica. A kukorica betakarítása októberben kezdődhet. Még nem tudjuk pontosan behatárolni a várható terméskiesést. Az egyes termőterületek átlagos hozama eltérő a lokálisan hulló csapadék és termőhelyi viszontagságok miatt.

Amit a kárenyhítésről mindenképpen tudni érdemes Azok a gazdálkodók, akik tagjai a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszernek (MKR), bejelenthetik a káreseményt az MKR felületén elektronikus úton. A kárbejelentések megtételére a kár bekövetkezésétől számítva 15 nap áll rendelkezésre. Mivel az aszály úgynevezett elhúzódó káresemény, azt kell viszonyítási időpontnak tekinteni, amikor a károkozás első alkalommal észlelhetővé válik a területen. Fontos, hogy a betakarításig legalább 15 nap rendelkezésre álljon, tekintettel arra, hogy az illetékes Kormányhivatal szemlézni fogja a bejelentett területeket és hatósági bizonyítványt állít ki a hozamcsökkenés mértékéről. Aszály tekintetében a végső bejelentési határidő szeptember 30-a.

Fontos kiemelni, hogy a gazdálkodóknak további teendői vannak a kárenyhítés érvényesítésében, ugyanis a betakarítás után november 30-ig szintén elektronikus úton kell benyújtaniuk a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket. Ekkor már a tárgyévi hozamadatok is rendelkezésre állnak és összehasonlíthatók lesznek az elmúlt öt év referencia adataival. A kárenyhítő juttatáshoz ezek figyelembevételével minimum 30%-os hozamcsökkenés és 15%-os hozamérték-csökkenés szükséges.