Feldman Zsolt felhívta a figyelmet a Magosz Ifjú Gazda Tagozata által szervezett konferenciára, amelynek középpontjában az idei pályázatok lesznek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közös szakmai kerekasztal-beszélgetéseken is szó lesz az új pályázati ciklusról, ahogy a felelős élelmiszergyártásról, a karbonkibocsátást övező kérdésekről és a kertművelésről.

Bábolnán, a hagyományos kukorica- és cirokfajtatbemutató-parcellákon ezúttal is megtekinthető lesz 11 nemesítőház 38 kukoricahibridje és 14 cirokhibridje. A kísérleti parcellák ígéretes képet mutatnak.

Ahogy az utóbbi években mindig, az idén is fontos része a kiállításnak a szántóföldi gépbemutató, amelyre a szervező is nagy figyelmet fordít. Ezúttal a zöldítéssel kapcsolatos talajmunkákra fókuszálnak, mintegy 15 gépkapcsolást láthatnak majd az érdeklődők, köztük szántóföldi kultivátorok, ekék és tárcsák is szerepelnek.

Az Agrárminisztérium szakmai partnereivel, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a Magosszal és annak Ifjú Gazda Tagozatával szakmailag rendkívül tartalmas programot biztosít idén is a látogatóknak, hangsúlyozta az államtitkár.