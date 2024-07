Mint a tender összefoglalójában is írják, maga Tatabánya városa, a tatabányai-oroszlányi térség, valamint Bicske és környéke vízbeszerzését és -ellátását is alapvetően a két tatabányai vízakna (vagy más néven vízbánya) határozza meg. Ezeket eredetileg a szénbányák aktív víztelenítésére létesítették, de ma már csak vízellátási igényeket szolgálnak. A vízaknák – az időközben végrehajtott kisebb felújítási munkák ellenére is – az üzembe lépésük (1965, 1970) időszakának műszaki színvonalát képviselik.

A vízbánya technológiáját a mai kornak megfelelő színvonalra emeli a hamarosan induló fejlesztés

Fotó: Flajsz Peter

Most ezek fejlesztése és kapacitásbővítése rajtolhat el, mind a tervezési, mind a kivitelezési munkát beleértve, összesen mintegy 28,191 milliárd forint értékben. A felsőgallai vízakna projektjében számos feladatot elvégeznek a beruházás keretében. A felsőgallai városrészben található XVI/A vízakna az előrejelzett középtávú és hosszú távú vízigények alapján, mintegy 45-50 ezer m3/nap kapacitását 75 ezer m3/napra növelik, ami lehetővé teszi Tatabánya-Oroszlány-Tata térségének biztonságos ivóvíz ellátását. Nem csupán közvetlenül az aknát fejlesztik, hanem egy nyomásfokozóval ellátott felszíni tárolót is kialakítanak.

Mindehhez többek között jelentős bányászati munkák elvégzése mellett fejlesztik a függőakna szállítási képességét, illetve több mint 3 kilométernyi vízvezetéket is kiépítenek, továbbá ivó- és csurgalékvíz szivattyúkat telepítenek.

Felújítják a felszíni létesítményeket, vagyis a szivattyútelepet és összesen négy darab víztározót is. Szintén része a projektnek több másik feladattal együtt egy nyomásfokozó műtárgy építése, mely a Tatabánya Ipari Park legmagasabb részére is el tudja juttatni a vizet.

A bánhidai városrészben található XV/C vízaknáról a közbeszerzési tájékoztatóban leírják: 2013-2015 között lezajlott a technológiai és vízgépészeti, valamint bányagépészeti felújítása - ezáltal az akna vízkiemelési teljesítménye 30.000 m3/napra nőtt, továbbá vízkezelési fejlesztéseket is végeztek. A vízminőség feltételezett romlása miatt itt további vízkezelési kapacitásokat építenek ki, a jelenleg névlegesen 10000 m3/nap teljesítményű vastalanító kapacitást 20000 m3/nap teljesítménnyel bővítik.