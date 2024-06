A profession.hu álláskereső portálon jelenleg 53 nehézgépkezelői, több mint kétszáz raktáros-targoncás pozíciót hirdetnek. Mindez jól mutatja, a különböző ipari parkokban, gyárakban, cégeknél nagy igény van a könnyű- és nehézgépkezelő jogosítvánnyal rendelkező munkaerőre. Ami a fizetéseket illeti, a 400 ezer forint körüli alapbért jellemzően a legtöbb helyen megadják egy targoncásnak, Győrben egyes adatok alapján ennél többet is, de a Lidl például Fehérvárra félmillió forintosnál magasabb fizetésért keres embert erre a munkára. A nehézgépkezelők pedig még ennél is többre számíthatnak. De hogy lehet valaki könnyű- vagy nehézgépkezelő? Ennek jártunk utána dr. Zsikla György, a komáromi Zsikla Autósiskola vezetőjének jóvoltából.

Megváltozott a gépkezelői jogosítványszerzés módja. A könnyű- és nehézgépkezelőkre, targoncásokra nagy az igény a munkaerőpiacon

Forrás: Kemma.hu

Az előző adatok, valamint a növekvő ipari parkok, újabb gyáralapítások is megalapozzák mind a bérezési szinteket, mind a szükséget az ezirányú végzettséggel rendelkezők iránt. És az sem véletlen, hogy egyre nagyobb az igény a gépkezelői képzésekre is.

Egyre többen szeretnének targoncások, gépkezelők lenni

– Nálunk mára a legnépszerűbb képzések közé kerültek a gépkezelői tanfolyamok. Maga a képzés is átalakult egyébként. Már nem kell OKJ-s végzettség, nem szükséges hozzá, csupán egy gyakorlati és egy szóbeli, elméleti vizsgát kell tenni. A korábbi könnyű- vagy nehézgépkezelői bizonyítványok beszámítására azonban van mód – részletezte dr. Zsikla György, akitől azt is megtudtuk, hogy fele-fele arányban mind a cégek részéről beíratottak, mind a magányszemélyek megjelennek náluk. Egy-egy gépkezelői csoportra megszerzett jogosítvány ára egyébként körülbelül tizede a várható bérnek, tehát befektetésnek is megéri belevágni az újabb és újabb tanfolyamokba.

Megtudtuk azt is, hogy milyen típusú targoncák, gépek várnak arra, hogy munkába álljanak

Vezetőüléses targonca: már nincs tonnához, üzemmódhoz kötve a vezetése

Gyalogkíséretű, vezetőállásos targonca

Mobil szerelőállvány, ollós emelő

Karos emelő