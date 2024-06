Szükségessé vált egy olyan architektúra, ami IT-s eszközöket használ a termelésből gyűjtött nagy mennyiségű adat (“big data”) elemzéséhez. Ezektől a fejlesztésektől azt várják, hogy az új, gyártás szempontjából nagyobb kihívást jelentő termékeket is megfelelő minőségben és darabszámban tudnak gyártani, így a K+F tevékenységük részét képező modelleket is.

Hétszáz dolgozó és az üvegek milliói

Az AGC Glass Hungary Kft. Tatabányai Ipari Parkban található üzeme 66 ezer négyzetméter alapterületű, ebből 58 ezer négyzetméteren gyártás, 8 ezer négyzetméteren az autóüvegekhez kapcsolódó kiegészítő alkatrészek szerelése folyik. Jelenleg 700 embert foglalkoztatnak, évente 10-11 millió oldalüveget és 2,5-3 millió hátsó szélvédőt gyártanak. A gyártás rugalmasságát növeli, hogy a telephely közvetlen közelében 7500 tonna síküveg nyersanyagot tárolnak. A tatabányai gyár területét naponta 70, késztermékkel megrakott kamion hagyja el. A nyilvánosan elérhető cégbeszámolók szerint az AGC Glass Hungary Kft. 2021-ben 32 milliárd forint árbevétel ért el, 6 milliárd forint adózott eredménnyel, a 2022-es árbevétel 43 milliárd forint volt, 8 milliárd forint adózott árbevétel mellett.