A jelenlegi időjárás kedvez a gombabetegségek kialakulásának, az ehhez kapcsolódó megelőző kezeléseket azonban a gazdák zömmel már régen elvégezték. Időközben pedig már az őszi árpa aratás is elkezdődött. Igaz, a betakarítás még nagyon az elején tart. A területnek legfeljebb 2-3 százalékán vesztette fejét az árpa. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 5-7 tonnás termésátlagra számítanak hektáronként. A növény nedvességtartalma eléri a 12 és fél százalékot. A kultúrában nem tapasztalhatóak fertőzés jelei.

Az őszi árpa táblákon vármegyénkben is megkezdődött az aratás

Fotó: Bencsik Adam

Legfontosabb kalászosunk, az őszi búza, körülbelül két hét múlva kerül a kombájnok „markába”. Az előzetes termésbecslések hektáronként 5-6 tonnás hozamokat ígérnek vármegyénkben.

A triticale várhatóan 3 és 5 tonna teremhet, de, hogy a prognózis helyesnek bizonyul-e, csak mintegy három hét múlva, a betakarítás kezdetekor derülhet ki. Nagyjából a zab is addig áll még lábon. Ennél a kultúránál 2-4 tonnás átlagterméssel kalkulálnak. A rozs is ebbe a „társaságba” sorolható, hiszen 3-4 héten belül szintén megkezdik az aratását. A gazdák hektáronként 2-3 tonnával számolnak a munka lezárásával.

Szépek és egyenletesen fejlettek az őszi káposzta repce táblák is, és körülbelül két hét múlva lesznek vágásérettek. Az agrártermelők 2-3 tonnás hozamokban reménykedhetnek. Ezzel egy időben megkezdődhet az édeskömény kaszálása is.

Az aratás csúcsideje még csak most indul

A kapások fejlődésére egyértelműen jó hatással volt a közelmúltban lehullott, nagy mennyiségű csapadék. Sehol sem alakultak ki jelentős méretű belvizes területek. Nem véletlen, hogy a tengeri jól fejlett, a táblák homogének, és 7-8 tonnás hozamokat ígérnek. A napraforgó, a kukoricához hasonlóan meghálálta az esős időjárást. Harsány zöld a szotyola, amely már zöldbimbós állapotban van, és 2,5-3,5 tonnás hozamokkal kecsegtet.

A burgonya esetében 25-30 tonnás termésátlaggal terveznek azokon a területeken, ahol nem „locsolnak”. Öntözött körülmények között, mint például Komáromban, a hozamok meghaladhatják a 40 tonnát is. Az állományról elmondható, hogy elvirágzott, és az elvárásoknak megfelelően növekszik. A szója különösen „elegáns” formát mutat. A növény magassága eléri az ötven centit is, és eddig a fertőzések is elkerülték az állományt.