Azért, hogy a város gazdaságát a jövőre nézve is stabilizálják több irányba is elindultak a képviselők. Sinkovicz Zoltán (Fidesz-KDNP) fontosnak tartotta, hogy a járási székhellyé vált Kisbér kínálni tudjon kisebb kis- és közepes vállalkozások számra a térségben is iparterületeket. Ez megvalósult. Aktív érdeklődés mellett az iparterületi parcellákat már meg is hirdette a város.

Az országgyűlési képviselő hozzátette, fontos irányt képvisel azon törekvésük is, hogy Kisbért ráhelyezzék a befektetési és beruházási térképre. Ennek okán olyan egyeztetéseket kezdtek meg, ami a vármegye és a térség nagy beruházási volumenét a környékbeli nagy iparcentrumok mellett elérjék Kisbért is.

Ennek a nem egyszerű és nem is gyors folyamatnak az első eredménye a mai bejelentés, amely során a Fiberhome, egy az IT-szektorhoz kapcsolódó optikai kábelgyártást folytató üzem létesítését jelenti. Biztató egyeztetéseink vannak Szijjártó Péter miniszter úrral, hogy lehet folytatás.

Szijjártó Péter, ahogy arról beszámoltunk, kiemelte: kifejezetten modern beruházásról van szó, amely segít a hazai gazdaság technológiai színvonalának emelésében és amely tovább erősíti a mára 130 ezer embert foglalkoztató, tavaly több mint 11 ezer milliárd forintos termelési értéket produkáló magyar elektronikai szektort.

A világ legjobbjai között emlegetett kínai vállalat, a Fiberhome Kisbéren hozza létre első európai üzemét

Forrás: Czunyiné dr. Bertalan Judit/Facebook

– Mi Magyarországon itt kiváló példát mutatunk arra, hogy a Kelet és a Nyugat együttműködése hogyan térül meg minden szereplő számára.

Magyarország tehát kiváló példáját adta az elmúlt években annak, hogy milyen előnyökkel jár a Kelet-Nyugat együttműködés fejlesztése,

a kínai-közép-európai gazdasági együttműködés. És mi szeretnénk a jövőben is élen járni ebben a folyamatban

– emelte ki a miniszter.