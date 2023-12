Sajtótájékoztatót tartottak a Külgazdasági és Külügyminisztérium konferencia termében, ahol az amerikai BorgWarner cég kiemelt beruházását jelentették be, írja az MTI. A hazánkban most is több mint ezer főt foglalkoztató vállalat a tervezett 25 milliárd forint értékű fejlesztése nyomán hibrid és elektromos hajtású járművekhez alkalmas termékeket fog gyártani Oroszlányban.

A projektet az állam ötmilliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva hatvan új munkahely létrejöttéhez. Szijjártó Péter miniszter beszédében emlékeztetett, hogy az Európai Unióban már megszülettek a politikai döntések az autóipar elektromos átállításáról, ami nélkül lehetetlen a karbonsemlegességi célkitűzések elérése is, hiszen ez a szektor adja a teljes károsanyag-kibocsátás húsz százalékát.

− A győztesek azok lesznek, akik a lehető legtöbb beruházást megszerzik maguknak, s ahol az új európai zöld ipar központjai, gyárai létrejönnek, illetve ahol az új iparág munkahelyei kialakulnak − húzta alá a miniszter, hozzátéve, hogy

Mi, magyarok beneveztünk ebbe a versenybe. Eddig olyan sikereket arattunk, amelyek most már, azt hiszem, minden túlzás nélkül kijelenthetővé teszik, hogy mi, magyarok az új autóipari korszak, és ezáltal az új európai gazdasági korszak nyertesei közé tartozunk.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a BorgWarner új beruházása jól mutatja az erős bizalom meglétét a vállalat és a munkavállalók között. Miként fogalmazott, köszöni a bátorságot, hogy egy új termékkel, egy technológiai innovációval jelen vannak és jövőt terveznek a magyar autóiparban.

Bogár Attila, a BorgWarner gyárigazgatója megköszönte a kormány támogatását, és kijelentette, hogy a cég részéről abszolút megvan a bizalom a munkavállalók iránt. Rámutatott, hogy még a cégcsoporton belül is nagy verseny volt ezért a fejlesztésért, de ezt végül a bányászváros nyerte el.

– Azt meg tudom ígérni a magam és munkatársaim nevében, hogy mindent megteszünk azért, hogy ezt a programot sikerre vigyük, és mivelhogy én nagyon bízom a kollégáimban, biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni is fog – mondta az igazgató.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Lazók Zoltán polgármester és Németh Gábor, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója is.