A szállítmányozási szakma a közelmúltban áttekintette a közúti fuvarozás piaci környezetét, az eddigi költségnövekedés okait. Az üzemanyagok „jövedéki adóból adódó” drágulását… A témáról a kiváló tatai autóversenyzőt, Hernádi Lászlót kérdeztük, aki nem mellesleg hosszú ideje működtet egy fuvarozási vállalkozást is.

– A fuvarozók helyzete a jövedéki adó emelkedése nélkül is nehéz, és a kilátások még ennél is borúsabbak – kezdte a helyzetértékelést. – Különösen, hogy a korábban meglévő problémák – mint a sofőrhiány – továbbra is fennállnak. Mivel az európai gazdaság is lassulóban van, így egyre kevesebb a piacon a fuvar, a szállítási munka. Ennek az a következménye, hogy a cégek versenyeztetik a fuvarozókat, ki tud még alacsonyabb árat kínálni. Újra lehet találkozni olyan fuvardíjakkal és kilométerpénzekkel, amelyek 10-15 évvel ezelőtt is „gyengék” voltak az akkori költségekhez képest is, nem hogy a maiakhoz... Németországban és Ausztriában december elsejétől például újfajta, káros anyag, elsősorban szén-dioxid kibocsátáson alapuló útdíj-rendszert vezetnek be. Sőt, a 2019. július elseje előtt forgalomba helyezett, euró 6-os gépjárművek mindegyike a legrosszabb minősítési osztályba kerül, számukra még megterhelőbb az útdíjemelés.

Mosdó és büntetés

A legtöbb helyen már az ipari parkokban sem parkolhatnak az árut szállító nyergesvonatatók. Ezek után gondoljunk bele, mit tehet a járművezető, ha egy mosdóba szeretne bejutni. Sehol nem tud, mert – lassan – sehol nem állhat meg.

– Már a legtöbb cég előtt sem tudnak megállni a kamionok – hangsúlyozta Hernádi László. – Még azok a sofőrök sem, akik rakodásra várnak, nemhogy azok, akiknek még nincs összeállítva az áruja, abban az estben sem, ha időközben lejár a munkaideje és ki kell vennie a 9 vagy 10 órás pihenőt. Felháborító viszont, ha csak két perccel is túllépi a vezetési időt a sofőr, súlyos szankciókra számíthat. Ellenben azt senki sem tudja megmondani, még a hatóság sem, miként lehet szabályosan eljárni.

– Egyébként az üzemanyag árak külföldön is magasak – emelte ki Hernádi László. – Németországban literenként két euró alatt nemigen lehet tankolni. Ha hazánkban januártól megemelik az üzemanyag jövedéki adóját, tovább drágulnak az útdíjak vagy a kötelező gépjármű biztosítás, az szinte ellehetetleníti a magyar fuvarozókat. Nem látom túl sok esélyét, hogy ezeket a magas költségeket, ilyen gyenge fuvar piac mellet a megbízókra át tudjuk hárítani. Teljes mértékben, biztosan nem. A fuvarozó szövetségek próbálkozásai pedig nem olyan eredményeket hoznak, amelyek nagyban segítenék a honi vállalkozókat.

Hernádi László egyéb anomáliákra is rávilágított. Magyarországon is kötelező a vezetési időket betartani, ám, ha ma egy sofőrnek ki kell vennie akár csak a 45 perces pihenőt, az hatalmas problémát jelent, ugyanis nagyon kevés hely alkalmas erre. A teherautókat egyre több helyről kitiltják. A szabályos parkolókba teherautónak jutna hely, de jóformán sehol se lehet szabályosan megállni, se autópályán, se főúton, se városokban.