Urbán Anita Globál HR igazgató kalauzolt körbe bennünket a helyszínen. A nagyszínpadot rejtő hatalmas rendezvénysátorban éppen a Felner Ricsi Band szórakoztatta régi magyar slágerekkel a közönséget.

− Idén is több nagynevű vendéget hívtunk Korda György és Balázs Klári, valamint a Csepregi Éva és Végvári Ádám, Neoton Família személyében. A színpadon egész nap számos fellépő műsorát is megtekinthetik kollégáink. A Güntnernél mindig kiemelt helyen szerepelnek a gyerekek, sport és a tataiak támogatása. Idén a sport programok mellett, a kerékpárral érkezőket egy gyors szerviz is fogadja − tudtuk meg.

A Güntner csaknem 1400 főt foglalkoztat, és a családtagokkal kiegészülve több mint 2700-an jelentkeztek a családi napra. Nem csoda a nagy érdeklődés, hiszen a Covid miatt évekig nem találkozhattak ilyen körben, tavaly volt az újrakezdés.

− Most érezzük, hogy ismét együtt lehetünk, együtt építhetjük a céget, a várost. Szeretnénk megmutatni, hogy mi vagyunk a legjobb munkáltató a környéken. Ha az ember közösséget építhet, adhat valamit, az igazi sikerélmény. Attól lesz egy cég jó cég, ha az emberek szeretnek bejárni, ismerik valamennyire a másik családját is. Mi abban hiszünk, hogy az az egyik legfontosabb érték, hogy nemcsak egy termelő vállalat vagyunk, hanem gondoskodunk a munkavállalóinkról.

A dodzsemet minden korosztály kipróbálta

Fotó: Vavrik Dóra / Forrás: Beküldött

A programban nemcsak színpadi műsorok szerepeltek, hanem sok helyszín szólt az egészség védelméről is. A zöld gyepen futball, míg a zöld asztalon pingponglabda pattogott, hosszú sor várta, hogy kipróbálhassa a mászófalat, a vízi hengereket. Aki inkább a technikai dolgok iránt érdeklődött, kipróbálhatta a VR szimulátort, vagy megismerkedhetett a robotprogramozással.

Látványos programok várták a családi nap résztvevőit

Fotó: Vavrik Dóra / Forrás: Beküldött

Számtalan sátorban kifejezetten a kicsiket várták. Babavilág, arcfestés, ügyességi játékok, kreatív kézműves foglalkozások, felsorolni is szinte lehetetlen, mennyi attrakcióval szolgáltak a szervezők. Az egészségsátrakban többek között ingyenes szűrések, mérések, talpmasszázs, reflexológia és különféle tanácsadások álltak a Güntneresek rendelkezésére. Az ezotéria iránt érdeklődők sem maradtak hoppon, jóslás, kártyavetés, grafológia, energiakezelés és stresszoldás szerepeltek a programban.

Kicsik és nagyok is jól szórakoztak

Fotó: Vavrik Dóra / Forrás: Beküldött

Elköszöntünk Urbán Anita HR igazgatótól, és átfurakodva a mosolygó, vidám tömegen, búcsút intettünk a rendezvénynek, ami hasonlóan a korábbiakhoz, 2023-ban is kiválóan sikerült.