Jelentősen növeli az üzem a kapacitását és rugalmasságát az új gépsor, amelyet csütörtökön helyeztek üzembe a nagyigmándi vetőmagüzemben. Kárpát Krisztina, a Bayer Hungária Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a vendéget, aki elmondta, vetőmagjaik évtizedek óta ismertek a magyar gazdák körében. Hangsúlyozta, az évek alatt a Bayer az egészségügy és mezőgazdaság egyik vezető szereplőjévé vált. Jelenleg világszerte, nyolcvannál is több országban, több mint százezren dolgoznak a cég kötelékében.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, ebben a vármegyében a mezőgazdaságnak legalább olyan fontos szerepe van, mint a nehéziparnak. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hazánkban a vetőmagtermelés jelentős szakmai múlttal rendelkezik. Hozzátette, az itt előállított vetőmag hetven százaléka az exportpiacra kerül, hazánk pedig benne van a világ első tíz vetőmag-előállító országában. Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke úgy fogalmazott, a Bayer az egyik legmodernebb üzemnek tekinthető, a mostani fejlesztés pedig tovább növelheti a cég, illetve a magyar vetőmag-előállítás hírnevét.

Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára azt mondta, az elmúlt időszak is megmutatta, mennyire fontos az ellátásbiztonság, a technológiai fejlődés. Rámutatott, ezek a fejlesztések hosszútávon is biztosítják a sikert és a magyar versenyképesség jövőjét. Mint fogalmazott, ezzel az új gépsorral a nagyigmándi üzem abszolút beleilleszkedik a minisztérium iparstratégiájába, amelyben az élelmiszeriparnak is kiemelten fontos szerepe van.

– Az új gépsor átadása egyértelmű jele annak, hogy a cég elkötelezte magát a fejlődés irányába, mi pedig ehhez a továbbiakra is sok sikert kívánunk – zárta gondolatait az államtitkár.