Rácz Attila az elmúlt három évtized során megismerte a vízszolgáltatáshoz kapcsolható paletta minden színét, azok árnyalatait, ismeri a rendszer összefüggéseit, legyen szó akár gazdálkodási, akár műszaki, akár jogi területekről. Az 55 éves okleveles közgazdász végzettségű szakember volt állami és önkormányzati tulajdonú cégek vezérigazgatója, különféle stratégiai projektek vezetője hazánkban és a világ több pontján.

Amikor elfogadok egy megbízást, a legjobb eredményre törekszem, és az a célom, hogy munkatársaim is a legjobbak legyenek a saját szakterületükön

– hangsúlyozza Rácz Attila, hozzátéve:

– Meggyőződésem, hogy ha egy társaságnál a legjobb portás, szerelő és mérnök dolgozik, akkor a cégnek is a legjobbnak kell lennie. A vízszolgáltatás a mindennapi éltünk egyik olyan eleme, amelyet mindenki evidensnek tekint, de csak akkor érzi fontosságát, amikor nincs. A csap megnyitása, vagy a szennyvíz elfolyása akkor értékelődik fel, amikor probléma van vele. Az ÉDV-nél, és valamennyi vízközmű-szolgáltatónál a kollégáimmal az év 365 napjának minden órájában, sőt percében végezzük a dolgunkat, és pont akkor tesszük ezt jól, ha a fogyasztó ebből nem vesz észre semmit. Ne feledkezzünk el arról, hogy a bolygónk zárt rendszer, azaz az eltelt 4,5 milliárd évben a víz mennyisége nem változott, csak a hozzáférés módja és minősége.

– Az Északdunántúli Vízműnél valamennyi kollégám elkötelezett abban, hogy ezzel a pótolhatatlan természeti kinccsel felelősen bánjunk. Magyarországon az egyik legjobban ellenőrzött élelmiszer a csapvíz. Mind a parti szűrésű kutak, mind a karsztvizek esetében kijelenthető, hogy a fogyasztókhoz kerülő víz minősége kiállja a próbát. Az ország valamennyi cégénél ügyelnek a biztonságra, a laboratóriumok folyamatosan ellenőrzik a szigorú előírások betartását, a víz minőségét – világít rá a vezérigazgató.

– Nem szeretem, ha minőségi különbséget tesznek a karsztvíz a parti szűrésű kutak vízminősége közt. Az élvezeti értéken nyilván lehet vitatkozni, de az biztos, hogy a hálózatokba csak az előírásoknak megfelelő minőségű víz kerülhet be. A problémát legtöbbször a szabálytalanul megépített házi vízművek jelentik, amelyekből szennyeződés kerül a hálózatba. Mint tavaly is többször megírta a 24 Óra, felújításokkal és fejlesztésekkel bőven találkozhatunk. A szó szoros értelmében igaz ez, hiszen több út mellett látható, amint rakják le az új csővezetékeket. A feladatunk a rendszerek üzemeltetése, a lakossági és közületi megrendelők felé a víz és szennyvíz szolgáltatás biztosítása. Célunk, hogy ezt továbbra is úgy oldjuk meg, hogy a felhasználók számára a csap megnyitása ugyanolyan természetes mozdulat legyen, mint maga a víz – fogalmaz Rácz Attila.