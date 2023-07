A Lucart fenntarthatóság iránti elkötelezettsége a termék életciklusának minden fázisában megjelenik. Mindezek eredménye, hogy árbevételük 31%-os emelkedés mellett 2022-re 2021-hez képest a fajlagos CO2-kibocsátásuk 11, a fajlagos NOx-kibocsátásuk pedig 19,6%-kal csökkent. Javították a vízkészletek felhasználását is: az egy tonna előállított papírra jutó vízfogyasztás 5,9%-kal csökkent 2021-hez képest. Jó úton haladnak a papírgyártáshoz felhasznált újrahasznosított szálas nyersanyagok arányának emelkedése terén is (56%), hiszen közelebb kerültek a 2030-ra kitűzött céljukhoz (60%); az újrahasznosítható hulladék aránya pedig 81,2% lett az összes keletkezett hulladékhoz képest.

A Lucart volt első olasz, a Lucart Kft. pedig az első magyar cég, amely Ecolabellel ellátott papírterméket készített

„A Lucart első hetven évének megünneplése olyan mérföldkő, amely büszkeséggel tölt el minket, és arra ösztönöz, hogy továbbra is kövessük azokat a szilárd etikai és üzleti értékeket, amelyeket a vállalat a kezdetektől fogva vall” – mondta Massimo Pasquini, a Lucart Csoport vezérigazgatója. „Mindig is az a vágy vezérelt bennünket, hogy körkörös üzleti modelleket alkalmazzunk a természeti, társadalmi és gazdasági tőke megújítása és növelése érdekében, mert fenntartható jövőt szeretnénk. Egy olyan jövőt, amely még jobb eredményeket hoz.”

A 2022-es Fenntarthatósági jelentés bemutatása egyben alkalmat adott arra is, hogy a Lucart felidézze a higiéniai papírpiac létrehozásával kapcsolatos tapasztalatait. Fontos mérföldkő volt az 1997-es év, az EcoLucart megszületése, hiszen világon elsőként vezették be a piacra a Mater-Bi csomagolással ellátott újrahasznosított toalettpapírt. Ahogyan 1998-ban Olaszországban is a Lucart volt az első vállalat, amely megszerezte az ökológiai minőséget tanúsító közösségi védjegyet, az Ecolabelt, úgy 2018-ban Magyarországon is a Lucart Kft. lett az első olyan cég, amely Ecolabellel ellátott háztartási papírtermékeket készített. Az úttörő szerepet továbbra is magára vállalja az olasz papíripari vállalat, és halad tovább az úton az ökológiai átállás jegyében.

Papír, adagoló és raklap készül italos kartondobozból

A cég K+F részlege 2010-ben indította el az EcoNatural Projektet a körforgásos gazdaság jegyében, melyben a Tetra Pak® típusú italos kartondobozoknak adnak második életet. Innovatív technológiájának köszönhetően a Lucart szétválasztja az italos kartondoboz összetevőit. A cellulózszálakból papírt, az alumíniumból és a polietilénből pedig olyan új alapanyagot hoznak létre, amit az adagolóik gyártásához használnak.

Az EcoNatural Projekt keretében 2013 és 2022 között elért eredményeik:

több mint 9,1 milliárd kartondobozt hasznosítottak újra; ez a mennyiség egymás mellé téve 52-szer érné körbe a Földet

több mint 3,9 millió, vagyis 13 400 futballpályányi fát óvtak meg a kivágástól

több mint 239 500 ezer tonnányi CO2 légkörbe kerülését előzték meg; ennyi CO2-kibocsátást 1 842 162 Róma-Milánó (vagy Budapest-Prága) autóúttal érnénk el.

EcoVadis elismerés, partnerség a Save the Children szervezettel

A Lucart elkötelezettségét a fenntartható papírgyártás előmozdítása iránt az EcoVadis független ügynökség is elismerte: platina minősítést adott a vállalatnak, amellyel a világszerte vizsgált több mint 90 000 vállalatnak mindössze 1%-a büszkélkedhet.

A felelősségvállalás, a gondoskodás és a jövőkép régi vállalati értékek, amelyek a Save the Children szervezettel 2020 óta fennálló megújított partnerségben is megmutatkoznak. A Lucart jelenleg a szervezet három nagy projektjét támogatja.

