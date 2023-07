Idén szeptember 7-9. között várja látogatóit a Bábolnai Gazdanapok, melynek ideje alatt újdonságként megrendezik a honi lovassport egyik jelentős eseményét, a Némethy Bertalan Regionális Díjugrató Bajnokságot. Haál Gábor, a rendező Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója elmondta, a szervező Magyar Mezőgazdasági Kft.-vel közösen azt a döntést hozták, hogy bemutatják a kiállítás közönségének, milyen izgalmas a lovassport, és mennyire látványos egy ilyen díjugrató verseny.

− Az a közös célunk, hogy közelebb hozzuk a lovassportot, azon belül is a díjugratást az érdeklődő közönséghez. Látványos versenyre számítunk, mely a Gazdanapok érdekes, szórakoztató eleme lesz – hangsúlyozta az igazgató.

A díjugrató versenyen a Nyugat- Magyarországi Némethy Bertalan Régió, azaz Baranya, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Fejár, Somogy, és Zala vármegyék legjobb lovasai és lovai vesznek részt. Haál Gábor számos egyéb szórakoztató és családi programról is beszámolt. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok legfontosabb feladatai között szerepel a történelmi lótenyésztés, a génmegőrzés folyamatosságának biztosítása, a műemlék együttes fenntartása, valamint a hagyományok ápolása. A látogatók idén is megtekinthetik a ménesbirtok történelmi értékű épületegyüttesét, és a híres Shagya-arab lóállományt. Arab lovak által húzott kocsikkal lehet majd ellátogatni az arborétumba, valamint a híres lovak temetőjébe is.

Színes családi programokat is szerveznek, népművészeti, hagyományőrző gyerekparadicsom szerepel a programban. A Vérteserdő Zrt. interaktív területén a gyerekek játszva tanulhatnak az erdő élővilágáról, értékeinek megőrzéséről, és egy-egy hatalmas mezőgazdasági gépre is fel lehet ülni.

A jövő is terítékre kerül

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta, hogy a Bábolnai Gazdanapok évek óta hívja és várja a jövő szakembereit a kiállításra. Az edukáció jegyében megrendezik az ötödik Szakiskolai Napot, melyre eddig több mint 1000 szakiskolás jelezte részvételét. A fiatalok megismerkedhetnek az agráriumban tevékenykedő cégekkel és azok legújabb innovációival. A Szakiskolai Nap célja továbbra is a fiatalok megnyerése az agrárium számára és pályaorientáció a mezőgazdaság irányába.

A múlt évhez hasonlóan idén sem marad el a rendkívül látványos favágóbemutató, vagyis a STIHL Timbersports. Az aktívan gazdálkodó fiatalokra is gondoltak a kiállítás programjának összeállításában. A MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozata ebben az évben is konferenciát tart, melynek témája a generációváltás jelenlegi jogszabályainak módosítása.

• A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közös szakmai kerekasztalokon szó lesz az Európai Unió 2023–2027-es időszakra szóló új, közös agrárpolitikájáról, az ehhez fűződő finanszírozási formákról, a gabonapiaci helyzetről az árak és a termésmennyiség tükrében, a tavalyi aszály és az idei támogatás hatásairól az öntözésben, és a helyes gyakorlatokról az otthoni kiskertekben – tette hozzá az államtitkár.

A múlt évi aszály sajnos tönkretette a kukorica- és cirok-fajtakísérleti bemutatót, ebben az évben azonban ígéretesnek tűnik az állomány; 9 cég 48 kukorica- és 8 vállalat 16 cirokhibridjét tekinthetik meg a látogatók a fajtakísérleti parcellákban. A nagy területű kukorica- és cirokfajta-bemutató kiemelkedő szakmai jelentőséggel bír, a körülmények tehát adottak arra, hogy a cégek megfelelő állapotban tudják bemutatni a fajtákat.

A kiállítás egyik fontos eleme a mozgó gépbemutató, amire szintén készülnek a kiállítás szervezői – idén nem kukoricatarlón végzik, hanem a zöldítéssel kapcsolatos talajmunkák bemutatója lesz. Mintegy 15 gépkapcsolást láthatnak majd az érdeklődő szakemberek szántóföldi kultivátorokkal, ekékkel és tárcsákkal.

A szakmai partnerek között idén is ott van a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszervezetek Szövetsége és természetesen az Agrárminisztérium is. Az

Agrármarketing Centrum szintén újra részt vesz a kiállításon hazai produktumokat népszerűsítő termékpálya-kampányával.

Az ABZ Drone Kft. szervezésében felmérő- és permetező-drón bemutatót láthatnak a kukoricában és a cirokban. Látható lesz, hogyan tudunk felméréseket végezni, mellyel egy vegetációs és gyomosodási indexet, valamint vadkárfelmérést lehet készíteni. Az eszközök képesek RTK-pontos mérésekre, így könnyen összehangolhatók a földi eszközökkel is. Ez azért is időszerű, mivel az idei évben véglegesedett a jogszabályi feltételrendszer a permetező drónok használatára vonatkozóan.

A húszezer négyzetméter alapterületű rendezvény közel kétszáz kiállítóval várja a vendégeket, akik elhozzák a legújabb technikai és technológiai fejlesztéseket az inputanyagoktól a talajművelésen keresztül a legmodernebb gépekig. Utóbbiakat az érdeklődők munka közben is tanulmányozhatják a szántóföldi gépbemutatókon, melyek a kiállítás minden napján, több alkalommal is láthatóak lesznek. A Bábolnai Gazdanapok immár szállóigévé vált jelmondata ismét tartalommal telik meg: Arasson sikert!