A komáromi üzem

2019 márciusában indult az elektromos járművek akkumulátorait gyártó komáromi üzem építése. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az év februárjában a fővárosban bejelentette: a 239 milliárd forint értékű beruházás ezer új munkahelyet teremt a városban. Az SK Innovation négyszázharmincezer négyzetméternyi területet vásárolt Komáromban a 117 ezer négyzetméteres gyár felépítéséhez. A beruházáshoz a kormány vissza nem térítendő támogatással is hozzájárult. A tárcavezető a bejelentéskor megjegyezte: a világszinten is a piacvezetők közé tartozó SK Innovation beruházását erős regionális versenyben nyerte el Magyarország. A vállalat neve 2021 novemberében egyébként SK Battery Hungary Kft-ről SK On Hungary Kft.-re változott, mindezt a dél-koreai anyacég, az SK Innovation átalakulása, illetve az önálló akkumulátor-üzletág létrejötte indokolta.