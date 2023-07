A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 125 millió forintos befektetéssel támogatta az okos zongoraszéket fejlesztő Péterváry Kft.-t, közölte a Hiventures az MTI-vel. A támogatást a Petervary Smart Piano Bench világpiaci kilátásaival indokolták, az érdeklődés ugyanis a közlemény szerint már most jelentős, számos európai ország mellett az Egyesült Államokban és a Közel-Keleten is vannak lehetséges vásárlók.

A magyar fejlesztésű zongoraszék rangos nemzetközi elismeréseket is kapott, nemrég elnyerte az olasz A' Design Award and Competition és a London Design Awards díjaitt. A termék belföldön ugyancsak sikeres lehet, hiszen a zongorapiac hazánkban is élénk, évente mintegy 1000 új akusztikus és 2000 új digitális zongorát adnak el, emellett mindkét típusból 1000-1500 használt példány is gazdát cserél - tették hozzá.

A befektetés segítségével a Péterváry Kft. elkészítette a zongoraszékek két modelljének prototípusát, így már az idén elkezdődhet az értékesítés. De mit is tud a szék? A prémium minőségű, elektromos emelési funkcióval kiegészített változat professzionális koncertekre is alkalmas lesz, az oldalmozgásra képes alapváltozatot otthoni használatra készítették. A mai zongoraszékek ülőlapját csak kézzel lehet állítani, az okos zongoraszék ezért olyan változást hozhat, mint a kerékpároknál a váltó, a zongorázási szokásokat világszerte átalakíthatja.

A minap Péterváry Ádám a MÜPA-ban rendzett Bach 2 Future konferenciát is bemutatta a zongoraszéket. Ahogy arról a Facebookon is beszámoltak, a vezérigazgató számos kérdést kapott az alkalmatossággal kapcsolatban. Az alapító-vezérigazgató egyébként maga is zongoraművész. Az egyik társalapító, dr. Páli Jenő orvosbiológus-agykutató, aki intelligensművégtagot is feltalált már.

Nyilvános beszámolója alapján a tatabányai Péterváry Zenei Technológia Kft. 2021-ben jött létre, és nyereséget azóta még nem ért el, de a Hiventures szerint az ígéretes saját termék mellett professzionális menedzsmenttel is rendelkezik, így a jövőben világszerte beírhatja magát a zenei történelemkönyvekbe - olvasható a közleményben.