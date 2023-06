− A legfontosabb, hogy szeretnénk a céget nyolcmilliárdos forgalomra felvinni 2025-re – hangsúlyozta Fülöp Gábor. - Tavaly ez az összeg 4,2 milliárdra rúgott. A megduplázódott anyag- és energiadíjjal árakat emeltünk, így nőtt a forgalom. Persze igazán az eredmény a fontos, ezt tudjuk.

Terveik között szerepel a még több lábon állás – most a bánya-, építő- és hajóipar számára készítenek szerszámokat, alkatrészeket -, ezért szeretnének a rozsdamentes termékek piacára is betörni. Hibrid termékeket ma is gyártanak, melyek szénacélból vannak belül, és rozsdamentessel vonják be azokat, ám úgy látják, hogy a tisztán rozsdamentes termékek válságállóbbak. Az élelmiszer- és gyógyszeripar ezt igényli, ők pedig a válságos időszakokban is működnek.

Ehhez külön csarnokra, új gépekre, és persze hozzáértő szakemberekre lesz szükségük. Az infláció miatt folyamatosan emelik a béreket, ennek mértéke tavaly 23%-os volt. A munkaerőpiacon erőteljes a nyomás, nagyon kevés a jó szakember, őket megfelelő bérezés nélkül nehéz megszólítani.

− Újabb és újabb kihívásoknak kell megfelelnünk, legyen az a hatékonyság növelése, a digitalizáció, vagy az automatizálás. Fontos, hogy saját termékkel is elinduljunk, folyik a tervezés, de ennek mibenléte ma még hétpecsétes üzleti titok – mondta az ügyvezető igazgató.