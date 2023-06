– Fontos esemény ez nem csak Zalaegerszeg, a HUMDA és a Volánbusz, hanem a BYD számára is, hiszen a város a mai nappal felkerül azon települések térképére, amelyek mindennapi forgalomban ismerhetik meg és használhatják az elektromobilitást és társaságunk piacvezető villanybuszát. A BYD az elektromos közösségi közlekedés terén is úttörőnek számít, az e-buszok üzemeltetésében a leghosszabb tapasztalatokkal rendelkezik. Világszerte mintegy 100 ezer, Európában 4 ezer elektromos autóbuszt szállítottunk vagy szállítunk hamarosan megrendelőink részére. A járművek együttesen 130 millió kilométert tettek meg zéró károsanyag-kibocsátással, mintegy 140 ezer tonna szén-dioxidtól mentesítve a környezetet. Bízom benne, hogy buszaink a továbbiakban is sikeresen vizsgáznak a mindennapos üzemeltetés során, a zalaegerszegiek megelégedésére – tette hozzá Krenner László.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2016. október 10-én Budapesten jelentette be azt, hogy a kínai BYD 6,2 milliárd forintos beruházással hozza létre első európai elektromos buszgyárát Komáromban, amelyhez a kormány 925 millió forint támogatást ad. A következő év áprilisában már meg is tartották az üzem avatását.

Tavaly többször elhangzott jelentős fejlesztést hajt végre, vélhetően megduplázzák az itt gyártott elektromos buszok számát.