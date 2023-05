– Szeretnénk köszönetet mondani azon gazdasági társaságoknak, amelyek adóforintjaikkal leginkább meghatározzák Komárom lehetőségeit – fogalmazott dr. Molnár Attila polgármester.

A város vezetője elmondta, Komárom költségvetésének főösszege 22 milliárd forint, azonban ebben a megnyert pályázatok forrása is szerepel. A település mintegy 7 milliárd forintot fordít működésre, míg a helyi adóbevételek összege 4,5 milliárd forintot tesz ki, ami véleménye szerint egy 20 ezres várostól nem kis teljesítmény. Felhívta a figyelmet, nagyon sokat tettek azért, hogy a városnak ilyen ipari övezete legyen, a világ meghatározó gazdasági társaságai működnek Komáromban. Mint mondta, a kis- és középvállalkozások szerepe is fontos a nagy, multinacionális cégek mellett.

Felidézte, 2010–13 között elsősorban a válságkezelés időszakát élték, 15 százalék környékén volt a munkanélküliségi mutató. 2014 és 2019 között igyekeztek felzárkózni a versenytársakhoz, sok pályázatot is elnyertek. 2019-től napjainkig a régió vezető szerepének kiharcolását, és az ebben való helytállást látja feladatuknak. Arra is kitért, a háború hatásai világszinten jelentkeznek, ők is ezekkel küzdenek az önkormányzattal a mindennapokban.