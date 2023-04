Hogy kiknek? Széles a skála. Ebben az évben például Belgiumba jutott egy híddaru, amit tavaly vásároltak. Egyiptomból hidraulikus prést kértek és kaptak. Magyarországon belül több szállítószalagot kapott egy új tulajdonos, de a hegesztő-forgató, lemezlecsévélő, -egyengető, porelszívó és porleválasztó masinákat is befogadták.

– Nemrégiben járt itt egy thaiföldi vásárlójelölt – emlékezik Telkes András. – Alaposan megnézte az olasz profilhajlító gépünket, amiről már sok mindent tudott, a machineseeker.com oldalról, amelyen egyébként átlagosan több mint 300 berendezést kínálunk. Megfelelt neki, sőt, kiválasztott még három nagy teljesítményű kompresszort és több kisebb gépet. Megalkudtunk. A vételárat időközben már meg is fizette. Most szervezzük a szállítást. Tengeri konténerbe fogunk rakodni, majd irány Bangkok, a Laem Chabang kikötő.

Szóba kerül a kiszámíthatatlanság is, ami 2020 és az utána következő évek sajnálatos velejárója. – Volt, van, lesz – mondta erre is tömören Telkes András. – Ez egy ilyen világ, tudomásul kell venni több szektorban, hogy a lehetetlennel határos a tervezés. Például nem gondoltam volna, hogy éppen Belgiumból érdeklődnek egy híddaru iránt januárban, vagy Egyiptomból keresnek egy hidraulikus prést. „Hazai pályán”, Magyarországon is eladtunk el ebben az évben több berendezést. A folytatás? Kíváncsian várom és várjuk, állunk elébe e kihívásoknak.