Vitathatatlan, hogy az elmúlt egy évben a járművek fenntartása terén is jelentős változást tapasztalhatunk. Manapság már sokkal nagyobb összegbe kerül, ha biztonsági és műszaki szempontból is megfelelő állapotban szeretnénk tartani az autóinkat. Ahogy az építőiparban, úgy ebben a szegmensben is megfigyelhető az, hogy akár egyik hétről a másikra, vagy bizonyos esetekben egy-két munkanapon belül változnak az árak. Például előfordul, hogy egy adott alkatrészész még egy pénteki napon 10 ezer forintba kerül, viszont ugyanazért a termékért hétfőn már 11 ezer forintot kell fizetni.

Bereczki Gábor szerint mind az alkatrészek, mind a munkadíjak tekintetében érezhető a drágulás, sőt, az ötven százalékos áremelkedés sem ritka. Az autógumik esetében az is megfigyelhető, hogy most annyiért kapható egy darab, Kínában gyártott abroncs, mint amennyiért korábban egy középprémium kategóriába tartozó, ismertebb márka terméke került. Ha a minőségre törekszünk, akkor kerekenként minimum 50-60 ezer forinttal kalkuláljunk, nem beszélve arról, hogy az abroncsok felszerelése is szinte másfél, kétszeresére drágult, utóbbi munka jellemzően ma 2-3 ezer forintba kerül darabonként.

– A gyártási, a raktározási és a szállítási költségek mellett a forint árfolyam is mind érezteti a hatását. Jó hír viszont, hogy ellátás terén nincsenek problémák, mindent be lehet szerezni. Emellett azt is észrevettem, hogy egyre több autót visznek el bontásra, hogy a kocsikból kiszedett alkatrészeket értékesíthessék – árulta el Bereczki Gábor.

A szakember szerint a gyári, illetve az utángyártott termékek között árban és minőségben is van differencia, például egy Suzuki típusú autóra lehet venni fékbetétet 2-3 ezer forintért, illetve 22 ezer forintért is, attól függően, hogy mit szeretne a vevő. Ugyanakkor az idősebb járművek tulajdonosai a gazdaságosság miatt jellemzően az utángyártott termékeket keresik.

Bereczki Gábor hozzátette: az ügyfelek megtartása érdekében a beszerzéskor alaposabban megnézik, hogy az egyes kereskedők mikorra ígérik egy adott termék leszállítását és igyekeznek a legkedvezőbb áron hozzájutni az adott alkatrészekhez.