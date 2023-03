A pályázat célja a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése – a minőségi kézműipari termékek bemutatása, a hazai és külföldi fogyasztók orientálása – a magyar termékek jó hírének öregbítése/javítása – a Egy érdekes pályázat, kézműiparban a hagyományőrző vállalkozói kultúra elmélyítése – a kézműves szakma rangjának emelése, a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása – a népi kézműves mesterségek hagyományainak továbbéltetése.

Három kategóriában lehet pályázni. Az első a tradicionális kézműipar (népi mesterségek, népi iparművészet), a második az iparművészeti kézműipar, a harmadik a mai kézműipar. A pályázatok leadásának határideje március 16. Az első fordulóban történik a központi előzsűrizés. Ez a határidőre beérkezett pályázatok megmérettetése, melynek keretében fotók, videók és a pályázati adatlap mellékletei alapján a zsűritagok döntenek arról, hogy mely pályaművek jutnak tovább a második fordulóba. Az előzsűrizéshez tehát nem szükséges a pályaművet beszállítani.

A második fordulóba az az előzsűrizés során továbbjutott pályaművek kerülnek. A pályázatokat a kiíró által felkért zsűri a felsorolt kategóriák szerint bírálja el és dönt a Magyar Kézműves Remek cím és a különdíjak odaítéléséről. A zsűri munkáját külön felkért szakértők is segítik. A zsűri által arra érdemesnek talált termékek vagy termékcsaládok elnyerik a Magyar Kézműves Remek elismerő címet. Azon termékeket vagy termékcsaládokat, melyeket a zsűri a legkiemelkedőbbnek talált, az MKIK a MAGYAR KÉZMŰVES REMEK – REMEKEK REMEKE elismerő címmel jutalmazza.

Azon minőségi kézműves terméket vagy termékcsaládot, amely jelentős innovatív értékkel bír, elkészítésükhöz alkalmazott technikák és a megvalósításuk magas színvonalú, az MKIK a zsűri döntése alapján Innovációs különdíjban részesíti. A fiatal alkotók ösztönzésére a 18-35 éves korosztály kézműves alkotói közül egynek a zsűri az Ifjú Kézműves Remek különdíjat ítéli oda. A részvétel a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak, akik a kamarai önkéntes tagdíjat megfizetik, illetve a pártoló tagoknak díjmentes. További részletekről a www.kemkik.hu honlapról is lehet tájékozódni.

– Az elmúlt években több vármegyénkben élő mester küldte be pályázatát – teszi hozzá dr. Szerencsés László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke. – Remélem, idén sem lesz másképp. Ezúton is erre biztatok mindenkit, hiszen sokan vannak, akik remek dolgokat készítenek. Hozzáteszem, neves szakemberekből áll a zsűri, így a kedvező döntéseik után nem csak falujuk, városuk hírnevét öregbítik, hanem természetesen a sajátjukat is. Országszerte ismertek, vagy még ismertebbek lesznek, talpon marad, illetve fejlődik vállalkozásuk.