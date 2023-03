Igazi outfit-checket csináltunk a Bau-Mandalában, az itt kínált ruhák ugyanis nemhogy munka közben, de az utcán, a hétköznapokon is megállják a helyüket.

− Az első kesztyűt még kölcsönkértem, és otthonról kezdtem dolgozni. Végigtalapltam a cégeket, majd Dózsakert másik végében nyitottam meg az első boltot. Amikor kinőttük, akkor költöztünk át ide, a városrész elejére. Ennek is már tíz éve − idézte fel Nóra, aki az otthonról hozott összetartó, szeretetteljes, figyelmes családi légkört is magával hozta a Bau-Mandalába. Ahogy a női szemet is. A családi vonalat erősíti testvére is, aki a pénzügyeket kezeli.

− Ma már divatja van a munkaruháknak is, nem csak a funkció a fontos. Mindemellett vallom, hogy a vevő lelkével is foglalkozni kell. Mindig mondom, hogy

csináljunk mosolygós embert abból is, aki esetleg rosszkedvűen lép be hozzánk.

Nálunk a nagyobb cégektől a kisebb, akár egészen pici cégek is személyre szabott ajánlatot kapnak, de többen vannak, akik munkavállalóként jönnek be azzal, hogy a munkahelyüktől kapott ruhapénzt költenék el kényelmesebb cipőre, bakancsra − sorolta Nóra. Végignézve egyébként a lábbelikínálaton, valóban meg kell állapítanunk, hogy egy sportboltban vagy divatüzletben is megállnák a helyüket a darabok. Sőt!