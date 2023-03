Érdekesség, hogy míg a legdrágább utcák között nagyjából négyszeres volt az árkülönbség, addig a legolcsóbbakat országos szinten vizsgálva tízszeres. Tatabányán ez utóbbi szám körülbelül négyszeres.

Van, ahol 100 ezer forint alatt van a négyzetméterár

A Portfolio elemzése szerint a legolcsóbb és a legdrágább utca között mindenhol több mint kétszeres az árkülönbség, a legtöbb vármegyeszékhelyen pedig több mint háromszoros. Mindez azonban nem a nagyon drága utcák miatt van, sokkal inkább azért, mert vannak olyan területek, amelyek népszerűtlenek a lakásvásárlók körében, így ott csak rendkívül nyomott áron lehet eladni az ingatlanokat. Mint kiderült, Tatabánya is azon öt megyeszékhely között van ( Miskolc, Salgótarján, Békéscsaba, Pécs mellett), ahol a legolcsóbb utcák valamelyikében a 100 ezer forintot sem érte el az eladott lakások átlagára. Sőt, ahogy a boon.hu írta, Miskolcon az 50 ezer forintot sem haladta meg.

A különbségek hátteréről Molnár Zsuzsanna, a tatabányai INKÖZ Ingatlanközvetítő és Befektető Zrt. ügyvezetője korábban a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a divatosabb, felkapottabb, biztonságos utcákban lényegesen és többszörösen magasabb eladási árak vannak, mint a perifériákon lévő, rossz múlttal, vagy egyszerűen kevésbé népszerű jelennel „megáldott” utcákon és környékükön lévő ingatlanok esetében. Tatabányán egyébként a legolcsóbb utcákban az átlagos ingatlanár mindössze 250–300 ezer forint körül alakult négyzetméterenként, míg, ahogy arról írtunk, a legdrágábbakban 600 ezer forint felett mérik a négyzetmétereket. A listába azok a közterületeket kerültek be, ahol egy év alatt minimum három adásvétel történt, ráadásul egy-egy extrém tranzakció komolyan torzíthatja a statisztikát.

Kilátások

Az ingatlantulajdonosok feltehetően nemcsak a múltra, de arra is kíváncsiak, milyen lesz a lakásárak várható alakulása Tatabányán az előttünk álló időszakban. Az elmúlt egy-két év tükrében elmondható, hogy a mostani piaci környezetben a korábbiaknál is nagyobb a bizonytalanság, ugyanakkor az biztos, hogy az előttünk álló hónapokban a korábbi évekhez képest az egész országban alacsonyabb tranzakciószámokra és hosszabb értékesítési időre kell számítani. Az biztos, hogy az említett folyamatok mind az új, mind a használt lakások piacára erős hatással lesznek.

Érdemes követni heti ingatlanajánlóinkat is, amelyekben folyamatosan mutatunk be különböző, eladó házakat a vármegye minden pontjáról. Január elején arról is beszámoltunk, hogy szakértők szerint mennyivel lesznek drágábbak a komárom-esztergomi ingatlanok.

Az Ingatlanbazáron a legolcsóbb tatabányai lakás jelenleg egy 42 négyzetméteres, 7, 9 milliós felsőgallai ház egyébként, de a Szent István úton is hirdetnek egy 30 négyzetméterest 9 millióért. 50 négyzetméter körüli lakásokat átlag 20 millióért kínálnak a városban. A legolcsóbb házat 1,5 millió forintért kínálják, ezt végrehajtás miatt kell eladni.

Tatabánya legolcsóbb utcái

Szabó Ignác utca (324 000 forint/m2)

Szent György utca (315 000 Ft/m2)

Napsugár utca (313 000 Ft/m2)

Tass vezér utca (302 000 Ft/m2)

Kazinczy Ferenc utca (298 000 Ft/m2)

Építők útja (297 000 Ft/m2)

Dr. Vitális István utca (292 000 Ft/m2)

Jászai Mari utca (271 000 Ft/m2)

Blaha Lujza utca (270 000 Ft/m2)

Iparos utca (84 000 Ft/m2)