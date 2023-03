A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ingatlanadattárának Magyarországi lakásárak, 2005–2021 kiadványából többek között az is kiderült, hogy a vármegyeszékhelyeken melyek a legolcsóbb és a legdrágább utcák. Mint kiderült, a népszerűbb dunántúli vármegyeszékhelyek – Veszprém, Győr, Székesfehérvár – mellett a keleti országrészben Debrecen és Kecskemét emelkedik ki az árakban. A legolcsóbbak között Salgótarján, Békéscsaba és Miskolc kapott helyet. Érdekességként elmondható egyébként, hogy a négyzetmétárak alapján Tatabányán olcsóbb házat venni, mint lakást. Mi most először a legdrágábbak tatabányai utcákat mutatjuk be a Portfolio gyűjtése nyomán. A listába azokat az utcákat vették be, ahol egy év alatt legalább három adásvétel történt.

– Úgy vélem és nyugodt szívvel ki merem jelenteni ingatlanos kollégáimmal karöltve, hogy egy ingatlan értékének meghatározásánál mindig a legelső és legfontosabb szempont a hely – mondta érdeklődésünkre a a témával kapcsolatban Molnár Zsuzsanna, a tatabányai INKÖZ Ingatlanközvetítő és Befektető Zrt. ügyvezetője.

A vevőknek fontosabb a méretnél, hogy hol van az ingatlan

Az ügyvezetőtől azt is megtudtuk, hogy azon múlik minden, hogy hol található az ingatlan, ez egyértelműen fontosabb az állapotnál és a méretnél is. Ezért fordulhat elő, hogy a divatosabb, felkapottabb, biztonságos utcákban lényegesen és többszörösen magasabb eladási árak vannak, mint a perifériákon lévő, rossz múlttal, vagy egyszerűen kevésbé népszerű jelennel „megáldott” utcákon és környékükön lévő ingatlanok esetében.

− Ez mindig így volt és a jelenlegi, bizonytalanabb időszakban is a felkapott és népszerű, „drága” ingatlanok tartani fogják értéküket a piacon, míg az olcsóbb utcákon, környéken várhatóan csökkenni fognak a kínálati és az eladási árak. Hozzáteszem, hogy a megyeszékhelyen vannak a felsoroltaknál jóval drágább utcák – például a Panoráma-lakóparkban vagy Bánhidán, a Kossuth-kertben –, illetve olcsóbbak Mésztelepen vagy a 6-os telepen. Ezek azért nem kerülhettek a listákba, ahogyan le is írják, mert ott nem történt eladás vagy csak egy-kettő – jegyezte meg Molnár Zsuzsanna.

Érdemes követni heti ingatlanajánlóinkat is, amelyekben folyamatosan mutatunk be különböző, eladó házakat a vármegye minden pontjáról. Január elején arról is beszámoltunk, hogy szakértők szerint mennyivel lesznek drágábbak a komárom-esztergomi ingatlanok, és terítékre került az is, hogy jelentős fordulatot hozott 2023 az ingatlanpiacon, mérséklődtek az albérletárak. Vármegyénk még így is az élmezőnyben foglal helyet: átlagosan 230 ezer forintért lehet kiadó lakóparki ingatlanhoz jutni az ipari parkban, míg a városközpontban 160 ezerért.

Mint a most publikált statisztikából kiderült, a legdrágább utcákban az átlagos lakásár Tatabányán eléri a 600 ezer forintot négyzetméterenként.

Tatabánya legdrágább utcái

Magyary Zoltán utca (616 000 forint/négyzetméter)

Madách Imre utca (572 000 Ft/m2)

Antall József utca (545 000 Ft/m2)

Szende Lajos utca (476 000 Ft/m2)

Boróka utca (450 000 Ft/m2)

Bárdos lakópark (443 000 Ft/m2)

Szent Borbála út (442 000 Ft/m2)

Paletta lakópark (424 000 Ft/m2)

Álmos vezér utca (416 000 Ft/m2)

Puskin utca (411 000 Ft/m2)

A Pénzcentrum tovább is sorolta a drágának számító tatabányai utcákat: Platán tér (410 ezer Ft/m2), Esztergomi utca (403 ezer Ft/m2), Kőrösi Csoma Sándor tér (403 000 Ft/m2), Reguly Antal tér (395 000 Ft/m2), Zója utca (389 000 Ft/m2), Szent Flórián utca (386 000 Ft/m2), Erdész utca (384 000 Ft/m2), Piac tér (383 000 Ft/m2), Béla király körtér (378 000 Ft/m2), Hunyadi János tér (374 000 Ft/m2).