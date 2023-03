Nem sok nehezebb év volt ezen időszak alatt, mint a háborúval, kétszámjegyű inflációval és az abból kiemelkedő energiaár növekedéssel sújtott tavalyi, mondja Sabján László. Hozzáteszi, mindezek ellenére a vállalat megerősödve, elszántabban jött ki ebből az időszakból. A 2022-es intézkedéseknek köszönhetően az inflációt kompenzáló, valamint a két és félszeresére emelt karácsonyi juttatás után 2023-ban 16- és 11 százalékos béremelést adott a cég dolgozóinak az AGC, az alapbérek függvényében.

A túléléshez és a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodáshoz többféle akciót is végrehajtottak. Az egyik a jelentős villamosenergia felhasználást csökkentő projektek kivitelezése, ezzel lefedték az úgynevezett EKR kvótát is. Belső területek felszabadításával csökkentették a külső raktározási területeket, így a raktározási költségeket. Másfélszeresére növelték a technológiai selejt üveggyárba visszaszállításának mennyiségét, mely nagymértékben csökkenti az előállítási költséget és egyben a szén-dioxid kibocsátást is. Hatékonyság-növelési projekteket indítottak a gyártósorokon. A szervezet különböző szintű vezetőinek széleskörű tréningeket tartottak a vállalat-irányítási filozófia még hatékonyabb működtetése érdekében. Az értékesítők sikeres munkájának és a vevők partneri hozzáállásának köszönhetően sikerült az energiaárak hatását pénzügyileg kezelni.

− A 2023-as év célkitűzése a pénzügyi eredmények mellett a dolgozók tudásának fejlesztése, az elfogadás és a sokszínűség növelése valamint a fenntartható jövő alapjainak megteremtése - sorolja az ügyvezető igazgató. − A fenntartható jövő jelentős mérföldköve, hogy a gyár 2025-re csak zöld villamosenergiát használjon fel.

A belső feladatok mellett továbbra is fontos cél az idei évre az aktív részvétel a helyi közösségek segítésében. Ilyen a tatabányai felnőtt férfi kézilabdacsapat támogatása, az anyagi juttatás mellett dolgozói szurkolás révén is. A régió művészeit szintén felkaroljuk, a megyei Príma-díj támogatásával.

A KRESZ-oktatáshoz is segítséget nyújtunk az általános iskolás kortól, a vármegyei rendőr-főkapitányság együttműködésével. Ezeken kívül még tíz egyéb helyi és megyei szervezet működéséhez járulunk hozzá anyagiakkal.