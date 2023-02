A megjelenteket dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke köszöntötte. Bemutatta az előadókat, többek között dr. Feldman Zsoltot, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárát.

Dr. Feldman Zsolt arra hívta fel a figyelmet, mi az, ami a támogatási rendszerben változik, mire kell készülni, hogyan érdemes erre reagálni. A KAP alapelvekben fontos szerephez jut például az, hogy a tagállamoknak sokkal erőteljesebb környezeti és klímavédelmi célkitűzést kell vállalniuk. Arra is kitért, a tárgyalások során sikerült azokat az uniós javaslatokat megfogniuk, amelyek szerintük mindenféle számítást és hatáselemzést nélkülöztek, agrárszempontból szakmaiatlanok voltak. Hozzátette, végül sikerült kompromisszumot kötni az agrárszakmai és zöld szempontok között.

– Amit itt látnak, az nem magyar sajátosság, ugyanezekkel szembesülnek a többi uniós tagállamban dolgozó gazdálkodók – hangoztatta az államtitkár. – Igyekeztünk a szakmai partnereinkkel közösen a legélhetőbb rendszert kialakítani, de ebben nagyon sok kötöttség van.

A KAP 2023-tól kezdődő időszakát Magyarország stratégiai terve alapozza meg, amely 2027-ig szabályozza a támogatások feltételrendszerét. A kormány továbbra is folytatja a 2020-2021-ben megkezdett Megújuló vidék – megújuló agrárium elnevezésű agrárpolitikáját, azaz a közös uniós agrárpolitika nemzeti kiegészítő finanszírozását 2027-ig 80 százalékra emeli, ez 5300 milliárd forint forrást jelent az ágazatnak. Azt is mondta, míg a közös uniós agrárpolitika költségvetése csökken, Magyarország ugyanakkora nagyságrendű forrásokat tud felhasználni, mint az előző években.

Agro-ökológiai program is indul, amelynek során önkéntes ökológiai többletvállalásokat lehet tenni, amelynek segítségével hektáronként plusz 80 eurós támogatás is nyerhető. A területalapú támogatások továbbra is garantálják a gazdálkodók biztos alapjövedelmét. Az összeg a korábbiakhoz hasonlóan alakul majd, hektáronként 147 euró körül várható. Továbbra is kiemelt cél a fiatal gazdálkodók ösztönzése abban, hogy vigyék tovább a családi vállalkozásokat.