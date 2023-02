Több tatai benzinkút is bekerült február 27-én azon helyek közé, ahol a legalacsonyabb áron mérik a 95-ös benzint. A holtankoljak.hu adatai szerint a Faller Jenő úton 573, az Agostyáni úti Volán kúton és a Zöld út-nál pedig 578 forintba kerül egy liter az E10-es benzinből. Kocson se sokkal drágább egyébként a 95-ös: ott 587 forint literje. Még Ászáron is 600 alatt van az ár (5 forint 10 fillérrel), ahogy Tarjánban is (1 forint 10 fillérrel). A 95-ös átlagára egyébként 610 forint (és 30 fillér).

Nem ez az első alkalom, hogy Tatán országos szinten is alacsony (vagy akár a legalacsonyabb) árral találkozhatnak az autóaok. 2021 őszén például itt volt a legolcsóbb a 95-ös, az ársapka ellenére is. Annak eltörlése után pedig például Kocson találtunk rekordolcsó benzint. Annak is utánajártunk korábban, hogy hogyan lehet gazdaságosan autózni, vagyis spórolni az üzemanyagon.