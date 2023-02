Jótékonykodásban is fáradhatatlan

Amikor szóba került Az év vállalkozója díj, szinte egyszerre gondoltunk a jótékonykodásra, ami valószínűleg szintén szerepet játszott a zsűri választásában. – Bármilyen sok a munkám, mindig szakítok időt arra, hogy segítsek annak, aki ezt kéri tőlem – mondja Gyuri. – Kereteztem már egyik kedvencemnek, a Tatabánya Városi Szimfonikus Zenekarának, az Erkel Ferenc Zeneiskolának, Felsőgallán az óvodának, az általános iskolának és a művelődési háznak, valamint több intézménynek. Patrónusa vagyok a Jászai Mari Színháznak. Különféle bálokon is láthatóak Szabó-keretek. Ezzel is úgy vagyok, ha erőm engedi, teljesítem a kívánságokat. – Megrendelőink közül többen hoznak be használt ruhákat – mutatja Zsuzsi. – Rendszeresen visszük ezeket Mésztelepre, mert tudjuk, hogy örömöt szerzünk a rászorulóknak. A megmaradt faanyagot is oda juttatjuk, ahol tüzelni tudnak vele.