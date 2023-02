A konferencia arra törekszik, hogy kézzelfogható, gyakorlatban is jól alkalmazható információkat és magyarázatokat nyújtson, és ezzel hozzájárulhasson ahhoz, hogy a szektor szereplői a nehéz gazdasági és piaci környezetben is eredményes és jövedelmező gazdálkodási döntéseket hozhassanak. Az őstermelőknek, családi gazdálkodóknak, egyéni és társas vállalkozásoknak egyaránt hasznos ismeretekkel szolgálhat. Részletesen foglalkozik az élelmiszeripart, a kereskedelmet, az inputpiacokat és a mezőgazdasági gépesítést érintő kérdésekkel is. A konferencián az államigazgatási, a vállalati-üzleti, a banki és a szakmai-érdekképviseleti szféra meghatározó döntéshozói vesznek részt, és nyújtanak első kézből tájékoztatást az érdeklődőknek.

Hallhatják majd többek között Nagy István agrárminisztert, Feldman Zsolt államtitkárt, Friedrich László intézetigazgatót (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) és Győrffy Balázst, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökét. A kiemelt témák között szerepel például az egységes agrártámogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos változások, az új vidékfejlesztési támogatások és pályázatok, valamint a 300 milliárd forintos állami földértékesítési program, a földszabályozási újdonságok és a leghatékonyabb agrárgazdasági lehetőségek az energiaválság ellen. Fontos információ, hogy a konferenciát online nem rendezik meg, felvétel sem készül, így utólagos megtekintésre nincs lehetőség.