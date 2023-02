A virtuális őrzésé a jövő

Ez az irány, amely mentén vezetem a céget, mondja Péter.

– Szeretnénk minél jobban a technikai őrzésre helyezni a hangsúlyt. Ehhez megvan minden eszközünk, kiváló munkatársaink vannak és a legfejlettebb eszközpark is a rendelkezésünkre áll. A virtuális őrzés egy olyan lehetőség, amely során kevesebb vagy teljesen minimális helyi fizikai létszámmal látjuk el az őrzési feladatot. Vegyünk például egy autószervízt. Mi történik akkor, ha az ügyfél csak munkaidő után tudja elvinni az autót? Ha már senki sincs a szervízben, de az autó javításra szorul? A Derik virtuális őr át tudja venni ezt a feladatot is. Ha az ügyfél előre megegyezett az autó tulajdonosával, hogy munkaidő után hozza az autót, akkor gyakorlatilag bármikor megteheti, mert mi fogadjuk távolról a bejelentkezést. Elmondjuk, hova parkolja le az autót, a kulcsokat hova tegye. Ezt persze a fizikai őrzés során is megtehette korábban, de mi ezt az élőerős őrzés töredékéért vállaljuk a hét minden napján, 0-24 órában.