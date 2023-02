A beruházáshoz a Foodbox 384,99 millió forint európai uniós támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz által. A tavaly novemberben zárult projektben beszereztek egy robottechnológiával felszerelt gépsort, amellyel csökken a vállalat termékeinek csomagolásakor keletkezett műanyag hulladék, és nő a termelési kapacitás, írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Az új csomagolási eljárásnak köszönhetően a jelenlegi munkaerő 10-15 százaléka elegendő a gépek üzemeltetéséhez, így beindítható a két műszakos termelés is. A magyar tulajdonú Foodbox Kft.-t 2011-ben alapították. A társaság fő tevékenysége készételek gyártása és forgalmazása kiskereskedelmi egységek számára. Magyarországi partnerei között megtalálhatóak a legnagyobb kereskedelmi láncok: a Lidl, a Spar, az Auchan, a Tesco és a CBA. 2021-ben 4,2 millió, 2022-ben 4,7 millió terméket gyártottak.

A cég 2017-ben kezdett el exportra is termelni, túlnyomó részben sajátmárkás termékeket. Jelenleg Csehországban és Szlovákiában vannak jelen, de szeretnék elkezdeni a terjeszkedést a német, szerb, horvát, román és a szlovén piacon is.