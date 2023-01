Támogatás és segítség

Tavaly is színes, gazdag volt a palettája a Vérteserdő támogatásainak. – Az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezete rendezte tavaly a XI. Országos Bányász-Kohász-Erdész Találkozót. Pénzadománnyal támogattuk, az ételekhez vadhúst ajánlottunk fel, emellett 33 fát biztosítottunk faültetéshez – sorolja Macsek Lajos.

– A tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen karbantartásához és tervezett fejlesztéséhez adtunk bányafa és bányadeszka-alapanyagot. A Rédén tartott Esterházy Leszármazottak Világtalálkozójára, valamint az Oroszlányi Szabadidő Egyesület kerékpáros jótékonysági rendezvényére adtunk vadhúst, ahogyan Tata Város Szociális Háló Alapítványának is ételosztásához. Advent idején a Tatabányán és környékén mélyszegénységben élő idősek közül többnek is tűzifát ajánlottunk fel. Az SOS Gyermekkor Közhasznú Alapítvány jótékonysági ruhaaukcióján összegyűlt összeget pénzbeli adománnyal egészítettük ki. A FotoKozma 2022 Kül- és beltéri természetfotó kiállításokat főszponzorként támogattuk. Az Erdészcsillag Alapítvány közvetítésével a kárpátaljai, illetve ukrajnai rászoruló erdészek és erdészeti dolgozókat segítettük.