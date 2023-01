Segítség – Az árstopot a kormány tavaly február 1-től vezette be. A családokat védő program célja, hogy a magyar háztartások a háborús infláció ellenére is a régi áron tudják megvásárolni a húsokat. Ez azonban jelentős bevételkiesést is jelenthet a hentesüzleteknek. A bejelentés szerint a boltok kapják meg a támogatást, de kérdés, hogy például a piacokon jelenlévő árusítók részesülhetnek-e az összegből.