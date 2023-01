Ez az információ Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára közösségi oldalán olvasható. Mint a 24 Órában is olvashatták, az eddigi szabályozási gyakorlat szerint a területalapú támogatás csak a mezőgazdaságilag művelt területeken volt igénybe vehető, ahol a minimumkövetelményeket betartották. Az új hazai megközelítés – kihasználva az uniós szabályok változását – több területtípus bevonását is lehetővé teszi a támogatásban részesíthető területek körébe. Ilyenek a jelenleg nem támogatott, de agro-ökológiai szempontból értékes biotópok – például a vizenyős területek, fasorok –, valamint a most támogatott területen létrehozott új agro-ökológiai területek.

Fontos kitétel azonban, hogy a jogszerű földhasználatnak meg kell lennie ezekre a területekre is. Ezentúl tehát támogathatóak lesznek azok a jelenleg művelés alatt nem álló területek, illetve olyan „tájképi elemek” is, amelyeket a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) vagy az agrár-ökológiai program (AÖP) keretben kell fenntartani. Ezek sorába tartoznak még azok is, amelyek más kötelezettségek miatt korábban – például Natura 2000 előírások, erdősítés –nem feleltek meg a támogatható hektár fogalmának, valamint azok, amelyeket korábban szántóként vagy gyepként hasznosítottak, de a jövőben átalakítják fás sávvá, vizes élőhellyé vagy a fent felsorolt területtípusok bármelyikévé. A felszínborítási adatbázisok alapján, figyelembe véve a tulajdonosi, illetve földhasználati jogosultságok különbözőségét is, a várható területnövekedés 100 ezer hektár körül valószínűsíthető.