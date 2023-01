Készül a szakma az Európai Kőfaragó Fesztiválra – A hazai köves szakma nagy reményekkel készül a nyári Európai Kőfaragó Fesztiválra, amelynek helyszíne Salzburg lesz. A magyar szakemberek huszadszor vesznek részt ilyen jellegű nemzetközi találkozón, fiataljaink korosztályuk kőfaragó, kőszobrász versenyén eddig tizenkétszer voltak a legjobbak. A versenyzők mellett, fontos feladatai lesznek a magyar küldöttség többi tagjának is, a következő esztendőben Kiskunfélegyháza lesz a házigazdája a rendezvénynek. A salzburgi találkozón már elkezdődnek a jövő évi magyarországi esemény promóciós munkái. A nyár várt eseménye lesz a 24. Országos Kőfaragó Horgászverseny is, amelyet Kiskőrösön rendeznek.

Ősszel a Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet kilencedszer rendezi meg Süttőn a Kő Kövön Fesztivált, az ipartestület a rendezvény házigazdáinak szakmai partnere lesz. Az idén is szerepel a naptárban a veronai Marmomacc Kőipari Kiállítás, amelyre szakmai utat szervez a hazai ipartestület.