Ebben az évben 146 éves a Henkel vállalat, 100 éves az Adhesive Technologies üzletág, 35 éves a Henkel Magyarország és 10 éves a zöldmezős beruházással épült magyarországi gyár. A Henkelnek világszerte közel 170 gyára van, ezek közül 140 ragasztás technológiával foglalkozik.

− A kezdetekben tízezer tonna ragasztót gyártottunk, most 32 000 tonnánál tartunk, és további gyors növekedés várható - sorolja Kocsis Zoltán. − A Covid idején az ellátási láncok akadozása minket is érintett, de nem drasztikusan. Az autóipari beszállítók megrendeléseinek számában volt csökkenés, ugyanakkor a higiéniai és az élelmiszeripar részéről megnövekedtek az igények.

Megtudtuk, hogy a piacuk elsősorban a régió, illetve Európa. Világszerte 47 országba jutnak el a termékeik. Érdekesség, hogy az élelmiszeripar részére címke ragasztás céljára évente több mint 10 000 tonna ragasztó készül itt.

− Változnak a nagyságrendek és a megrendelők köre is − folytatja a gyárigazgató. Megnövekedett például az igény a hővezető szilikon paszta gyártására, amit az elektronikai-, és az autóipar is nagy mennyiségben használ. Ennek a technológiának a telepítése 3 éve folyamatosan zajlik. A gyár fejlesztése nem áll meg, ennek egyik eredménye, hogy hamarosan felépül az új gyártócsarnokunk. Várhatóan a jövő nyáron már termelünk itt is a fa- és bútoripar számára mintegy 15 000 tonnát.

A gyár dolgozóinak száma 260, ami kevésnek tűnik, de a gyárbejárásnál láthattuk, milyen magas fokú az automatizáltság. A bérek versenyképesek, legutóbb áprilisban volt emelés. Az európai elektronikai raktár is itt van, ami külön szakértelmet, e mellett logisztikai kihívásokat jelent nap mint nap.

− Az energiaárak emelése nagyon érzékenyen érintett minket, hiszen vegyipar lévén óriási a hőigény, de beruházásokkal és jó ötletekkel csökkentjük a fajlagos energiafelhasználásunkat − folytatja Kocsis Zoltán. − A teljes költségeinknek mintegy tizedét fordítottuk energiára ez várhatóan megduplázódik. Egyéb inflációs hatások is sújtottak, például a csomagoló- és alapanyagok árának emelkedése. Mindezzel együtt továbbra is stabil a helyzetünk, és a jelenlegi kilátások alapján úgy gondolom, az is marad. Sok tervünk van, például készülünk az elektromos autókhoz hővezető paszták gyártására, ez 2025-ben kezdődhet majd.