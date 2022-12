Száfián István: mindenhol a spórolás van előtérben

És hogy mi történik a gyakorlatban, szűkebb hazánkban? Megkérdeztük erről Száfián Istvánt, a tatabányai Száfián és Társa Kft. tulajdonosát. Cégük közületeknek és magánszemélyeknek egyaránt épít. – Még mindig mindenhol a spórolás van előtérben - mondja. Hozzáteszi, ez így is marad, bizonytalan ideig, és addig hiába ajánlok környezetbarát megoldást, ha drágább, mert nem fér bele a büdzsébe. – Próbálunk az energetikára koncentrálni, gondolok itt a napelemre. Sajnos egyelőre ezen a területen is nehéz előre tervezni. Bízom benne, ahogyan a régi és leendő partnereink is, hogy a kedvező feltételek újra adottak lesznek, és újra lehet majd pályázni. Közvetve ide tartozik a szelektív hulladékgyűjtés: amíg ezt nem veszi mindenki komolyan, nem lesz zöld a jövőnk, legfeljebb halványzöld.