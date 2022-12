A csaknem 100 résztvevő körében elvégzett kutatásból kiderült, hogy a gazdasági szakemberek többsége szerint 2-3 éves válságperiódus következhet. A kockázatkezelők jelenleg az inflációt, az energiaválságot és az EU-s pénzek visszatartását gondolják kulcstényezőnek.

A konferencián résztvevők jelentős része a nyolc kiemelt, a magyar gazdaságot érintő legnagyobb kihívás közül az inflációt tette az első helyre. Ennek oka lehet, hogy európai szinten is kiemelkedő mértékű a magyar infláció, melyet szabályozókkal kordában tartani is nehezebb. Az energiaárak, a megállapodás az EU-s pénzekről és az árfolyam a következő legjelentősebb probléma a többség megítélésében. A gazdasági vezetők nem tekintik kiemelkedő problémának a szankciókat, a különadókat és az ársapkát. Valószínűleg ezek mértéke még nem akkora, hogy az ebből fakadó költségek áthárítása jelentősen növelné a működési kockázatokat.

Dr. Csorbai Hajnalka, az OPTEN stratégiai igazgatója és Vanek Balázs, az Atradius délkelet-európai igazgatóhelyettese kiemelte előadásában, hogy az egyik legnagyobb probléma talán a kiszámíthatatlanság. Magyarország nyitott gazdaság, ebből fakadóan a gazdaság kitettsége is nagyobb. Több csőd, felszámolás, kényszertörlés és végelszámolás várható, aminek a kezdeti jelei már mutatkoznak. Tervezni pedig szükséges, rövid-, közép- és hosszútávon is! – emelték ki. A bizalomvesztés és a csökkenő nyereséghányad miatt az újratervezés kerül előtérbe. Az előadók egyetértettek a panelbeszélgetés résztvevőinek véleményével is, hogy az automatizálás és a digitalizáció a gyors és hatékony reagálás érdekében a jövőben még nagyobb figyelmet kap.