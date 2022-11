– Az idei év a tervek szerint alakult? Amennyiben eltérés volt, úgy ez minek tudható be?

– Örömmel mondhatom, hogy az eddigi hónapok termelési számai nagyjából a tervek szerint alakultak. Természetesen a Bridgestone Tatabánya is érzékeli az üzleti környezet hatásának változásait, ugyanakkor igyekszünk a lehető legjobban alkalmazkodni. Úgy gondolom, hogy ennek eredménye ez a jó teljesítmény. Fontosnak tartom azonban hozzátenni, hogy számunkra nemcsak a termelési tervek teljesítése a kizárólagos cél. A munkabiztonság, a kiemelkedő minőség és a helyi közösség támogatása egyaránt hangsúlyos céljaink. Idén hirdette meg a Bridgestone globális szinten az E8 kötelezettségvállalását, amely irányadást nyújt a tatabányai gyár részére is, hogy cégcsoportunk milyen alapelvek mentén szeretné megvalósítani ezeket a törekvéseket és hogy részt tudjon vállalni a jövő biztonságos és fenntartható közlekedésének kialakításában. Az E8 alapelvei közé tartozik például a megújuló energiaforrások használatára törekvés, a hatékony és magas színvonalú működés, vagy az olyan közösség, társadalom támogatása, amely biztosítja minden tagja számára az esélyegyenlőséget és a lehetőségek szabadságát, hogy csak hármat említsek a nyolcból.

– Közép- illetve hosszú távra mennyire biztosak a megrendelések?

– Jelenleg tartjuk a tervezett volument, ugyanakkor nem elhanyagolható hatása van a folyamatosan változó piaci igényeknek, amelyekhez alkalmazkodni kell mind rövid, mind pedig hosszú távon. A koronavírus-járvány után az idei események, a jelenlegi piaci helyzet is jelentősen formálja a fogyasztói preferenciákat, éppen ezért ezeket is folyamatosan monitorozzuk és ennek megfelelően finomhangoljuk a termelésünket.

– Az energiaárak hatalmas emelkedése hogyan érinti a gyárat?

– Mint minden termelő gyárnál, nálunk is jelentős mértékben növekedtek a közüzemi díjak, így a gáz- és áramköltségek is többszörösére duzzadtak. Ennek ellenére szeretnénk előre tekinteni. E8 kötelezettségvállalásunkat is szem előtt tartva – ennek is energia alapelvét gyakorlatba átültetve – a jövőben még inkább a megújuló energiaforrásunkra koncentrálunk majd. A zöld jövő megteremtésének részeként gyárunk 2020 márciusa óta megújuló energiaforrásokból fedezi villamosenergia-szükségletének 100 százalékát. A közeljövőben például öko porta kiépítését is tervezzük. Ez azt jelenti, hogy a portaépület fűtését, hűtését, melegvizét, világítását és villamos berendezéseinek üzemeltetését is 100 százalékban megújuló energiával fogjuk fedezni.

– Érkeztek új gépek, új technológia? Hol tart az okosgyárrá válás útján a tatabányai Bridgestone?

– A Bridgestone globálisan évente több mint 780 millió eurót költ kutatásra és fejlesztésre, így folyamatosan, innovatív technológiákkal készítjük termékeinket, ezeket pedig a tatabányai gyárban is aktívan alkalmazzuk. Az egyik legújabb az úgynevezett DriveGuard technológia, amely biztosítja a jármű vezetőjének az irányítást a nagy ellenség, a „defekt” után is, mert az autó a gumiabroncs sérülését követően is biztonságosan továbbhaladhat 80 kilométert akár 80 kilométeres óránkénti sebességgel. A B-SEALS technológiát több mint négyéves kutatás után a fenntarthatóság és biztonság jegyében hozta létre a Bridgestone Americas a Dow-val partnerségében. Ez egy szilikon alapú abroncstömítő technológia. A DriveGuard-hoz hasonlóan kiváló tömítőanyag-teljesítményt biztosít defekt esetén. Egy újabb fejlesztés: apróságnak tűnhet, de mivel egyre több, szinte hangtalanul működő elektromos jármű kerül a piacra, az utastérben tapasztalható zaj csökkentése a gumiabroncsgyártók egyik kiemelt feladatává vált, ugyanis a motorzaj megszűntével az abroncsok zaja fokozottabban érzékelhető. A Bridgestone erre a helyzetre fejlesztette ki a gumiabroncsok belsejébe épített hangelnyelő habot, amely így még kellemesebb vezetési élményt nyújt az elektromos gépkocsi vezetője és utasai számára. A tatabányai gyárban eszközileg és robotikában is fejlesztünk, az okosgyárrá alakulás különböző lépcsőfokait teljesítjük amellett, hogy folyamatosan telepítjük a központi fejlesztésű technológiákat.

– Hányan dolgoznak jelenleg a gyárban? Mit tesz a cég a munkatársak megtartásának érdekében?

– Mára mintegy 1400-an dolgoznak nálunk. Természetesen rengeteget teszünk kollégáink megtartásáért. Különböző belső képzések mellett cafeteria juttatásokat, étkezési támogatást, teljesítmény- és havi bónuszt is biztosítunk számukra, valamint az ingyenes buszjáratunkat is sokan igénybe veszik. Tudjuk azonban, hogy a jelen gazdasági helyzet minden dolgozó számára nehéz, ezért folyamatosan azon dolgozunk, hogy enyhíteni tudjuk kollégáink számára ezt a nehéz időszakot, legyen szó anyagi, vagy mentális támogatásról. Különböző sportolási és egészségmegőrzési programjaink is mind-mind ezt célozzák. Ezen kívül „Számíthatsz ránk” programunk keretében kollégáink anonim segítséget kaphatnak magánéleti, jogi és pénzügyi nehézségeikkel kapcsolatban. Emellett a gyárunk falain belül is aktívan építjük közösségünket, hogy jó érzés legyen ide tartozni. Minden évben rendszeresen szervezünk családi napot, közös reggeliket és a mentális egészség jegyében a borúsabb téli estéken forrócsokizásokat. Külön megemlítem a közelmúltban második ízben megrendezett, ezúttal Spanyolországot fókuszba helyező, nagy sikerrel futó B-International programsorozatunkat, amelyben azon országok kultúráját mutatjuk be országspecifikus programok és tradicionális ételek nyomán, amelyekben található Bridgestone gyár. A visszajelzésekből úgy látom, hogy a kollégák értékelik a juttatásokat és a közösségformáló programokat. Ők a leghitelesebb hírvivői annak, hogy jó a Bridgestone-ban dolgozni!