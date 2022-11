Amilyen jó volt az ez évi akácméztermés, annyira „halvány” a napraforgóé. Mégis, egyes hírek szerint, akadozik a magyar méz átvétele, felvásárlása. Egyebek mellett erről is beszélgettünk az oroszlányi Nagy és Fia Méhészeti és Kereskedelmi Kft. cégvezetőjével, ifjabb Nagy Zoltánnal.

A szakember elmondta, a méz értékesítése három pilléren nyugszik. Egyik a belföldi, úgymond direkt, a termelők általi eladás. A másik a külföldre, jellemzően hordós exportként történő forgalmazás, míg a harmadik, volumenében a legkisebb, a belföldi bolti értékesítés. Az oroszlányi üzem is a piac ezen szegmensében tevékenykedik már több mint 25 éve családi vállalkozásként.

– Az években, a rossz termés miatt, drágult a hazai méz – emelte ki ifjabb Nagy Zoltán. – De ebben az időszakban a kereslet, illetve a forgalom megnőtt. A méhészek néhány hónap alatt eladták a termést, mert mindenki mézet keresett a piacon. Most viszont annyi a belföldi méz, hogy az itthon nem fogy el, közben az exportpiacokon is jelentősen csökkentek az igények.

Időközben a méhészek, de a feldolgozók üzemek költségei is az egekbe szöktek. Az akác kimagasló hozamokat produkált, de a virágmézből is jó közepes az idei termés. Az akácméz felvásárlási ára már idén januárban is meghaladta kilónként a 2300 forintot. Amiért, a kiszerelést és a boltok polcaira kerülést követően, már 4000-5000 forintot is elkérnek.

– Ez drága – jegyezte meg a cégvezető. – A vevő el kezdte keresni az olcsóbb portékát, illetve kevesebb mézet vásárolt. Azaz a méhészeknél és a kiszerelőknél jelentkező költségnövekedéshez kisebb értékesített mennyiség párosult. A külföldről érkező virágméz egyértelműen olcsóbb, miközben az akácméz nagy exportpiacai is „eltűntek” az árrobbanás miatt. Itt valóban megállt a felvásárlás. Minimum kétszer annyi akácméz termett, miközben a felvásárlási ár legalább 20 százalékkal csökkent, ám még így is magas ahhoz, hogy a nagy külföldi vásárlók újra elkezdjék keresni a magyar akácmézet.

Az idei szezonban a mézfronton megszűnt a keresleti piac, így jóval nehezebb és lassabb a méz értékesítése, miközben a méhészek költségei is növekedtek. A méz árát egyébként mindig a kereslet és a kínálat határozta meg. Jelenleg pedig a hazai és Nyugat-Európai vevők is jóval visszafogottabb.