Az elismerést a vállalat igazgatóságának elnöke, Bogsch Erik vette át – közölte a vállalat a közösségi oldalán. Mint ismert, a Figyelő gazdasági lap több, mint húsz éve állítja össze a legnagyobb vállalkozások rangsorát. A szerkesztőség a napokban Budapesten, egy nagyszabású gála keretében mutatta be a Figyelő TOP200 évkönyvet, melyet az OPTEN Informatikai Kft. adatai alapján állítottak össze.

A rendezvény fővédnöke Varga Mihály pénzügyminiszter volt: az MTI tudósítása szerint a politikus elmondta, hogy a válsághelyzetben kulcsfontosságú a stabilitás, ezért a kormány elkötelezett a felelős gazdálkodás és a hiánycél tartása mellett. Kijelentette azt is, hogy a vállalkozások továbbra is minden segítséget megkapnak a kormánytól, az állami és piaci források elegendőek lesznek a nehézségek leküzdésére. Hozzátette, hogy óvatosságra persze szükség van, hiszen Magyarországnál sokkal erősebb államok is visszafogják a várakozásaikat, de a fejlesztéseket nem leállítani, legfeljebb átütemezni kell.