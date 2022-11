A biztonsági rendszer szolgáltatást végző Derik Hungária Kft. székhelye a vizek városa, Tata. Húsz évvel ezelőtt, 2002-ben alapította a ma is egy személyben tulajdonos és ügyvezető, Rigó Péter. Édesapja, Rigó Erik is alapító volt, ma is segíti a háttérből ügyvezetőként fia munkáját, ahogyan Péter felesége, a szintén ügyvezető Rigó Ágnes is. A cég a Derik Cégcsoport zászlóshajója.

A történet a Derik Nyomozóiroda Bt.-vel kezdődött, mely családi vállalkozás volt már akkor is. Eredményei nem különíthetőek el a cégcsoporttól, a tagvállalatok ugyanis elválaszthatatlanok egymástól.

A munkavállalók száma 100 körüli. Forgalmuk megközelíti az 1 milliárd forintot. Távfelügyeletükön az év minden napján 0-24 órában fogadják a kamera- és riasztórendszerek jelzéseit, reagálnak rájuk. Tatán és környékén saját kivonulószolgálattal rendelkeznek. Számtalan gyárban és irodaházban takarítási és kertgondozási szolgáltatást is végeznek. Legújabb projektjük a virtuális őrzés, amely az élőerős őrzést váltja ki.

Munkatársaiknak fizetési előleget, gyorssegélyt adnak, ha igénylik. Minden évben bérkorrekció hajtanak végre, idén már kétszer került rá sor az infláció miatt. A vezetők ugyanolyan elvárásokkal vannak magukkal szemben, mint az alkalmazottakkal. Semmilyen különbség nincs a cégen belül ember és ember között. Stabil beszállító és üzleti partneri körrel dolgoznak, ez fontosabb számukra, mint a kedvezőbb ár. Az üzlet szerintük akkor jó, ha mindkét fél annak érzi, senki érdeke nem sérül és a megbízás is jókedvvel teljesül.

A díj

Az alapító László Ervin világhírű tudós, író, a Budapest Klub Alapítvány elnöke, és Demcsák Mária, a Privát Profit és a Piac & Profit alapítója. Huszonhárom évvel ezelőtt azzal a szándékkal hozták létre a díjat, hogy a magyar társadalom figyelmének középpontjába kerüljenek azok a hazai vállalkozások, vállalatok, melyek felelős tevékenységükkel, gondolkodásukkal, az emberek, a környezet és a társadalom érdekeivel összehangolt működésükkel példát mutatnak. Az üzleti életben sikeres jelenlétükkel bizonyítják, hogy a profit érdekei összeegyeztethetők a másik ember, szűkebb közösségük, az élővilág, a társadalom, tehát a fenntartható fejlődés érdekeivel. Demcsák Mária a díjkiosztó ünnepségen elmondta azt is, hogy a pályázatra az országos gazdasági szakmai szervezetek, kamarák elnökségi döntéssel jelölnek tagjaik sorából és maguk a cégek önjelölést nyújthatnak be. Érdekesség, hogy a jelöltek közül csak azok nyújthatnak be pályázatot, amely cégeket arra kifejezetten felkérnek az alapítók.

Jelentős társadalmi felelősségvállalásuk Tata városához és a megyéhez fűződik. Ott működnek, ott laknak, ott adakoznak, segítenek. Ezt alátámasztandó az üzleti etikai díj pályázatukhoz személyes ajánló levelet írt Tata város polgármestere, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a VOSZ is. Ezekből egyértelműen kiderül, milyen nagy a tisztelet és megbecsülés a cég iránt szűkebb környezetében. Tata város és a szakmai szövetségek rengeteg elismeréssel köszönték már meg a családi vállalkozás segítségét, támogatásait és kimagasló társadalmi szerepvállalását.

Sokat adnak, segítenek másokon. A lista nagyon hosszú. A vásárokon, kultúrán megváltozott munkaképességűek támogatásán, a szakmai rendezvények felkarolásán a templomfelújításon, a város festőművésze hagyatékának megmentésén, az amatőr diákversenyeken keresztül a szakmai eseményekig – igen széles a paletta.

A cég alapítója személyesen, aktívan dolgozik sok helyi alapítványban. Munkássága alatt számos díjat kapott emberként, üzletemberként is. A családi vállalkozás, élén az alapítóval szép példája annak, hogy a felelős cégek vezetői saját szűkebb hazájuknak hogyan lesznek megbecsült polgárai, hogyan vállalják fel a közvetlen környezetük jóllétének emelését. A cég etikussága és az alapító embersége teljes mértékben egybeforr.