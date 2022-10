– Óriási öröm számunkra, hogy a térség víziközműveinek rekonstrukciójára, illetve bővítésére vonatkozó elképzelések a kormányzat részéről is támogatottá váltak – tette hozzá. – Ezen fejlesztések alapját képezik a biztonságos ellátásnak és a gazdasági szereplők további beruházásainak. A víziközmű rendszer tekintetében történelmi léptékű munkák kezdődtek meg, illetve indulnak el a jövőben. Már folyamatban van a két vízaknát összekötő vezeték kiépítése, a Tata, illetve az Oroszlány irányába menő hálózat rekonstrukciója, bővítése.

– Az ÉDV Zrt. által üzemeltetett, országos szinten is kuriózumnak számító XIV/A, XV/C vízaknák a múlt örökségei, amelyek megőrzése, fejlesztése elsődleges kötelezettségünk, hiszen a régió vízellátásának egyik alapját képezik – tette hozzá. – A feladatainkat úgy végezzük, hogy a jövő generáció számára egy fenntartható módon üzemeltethető, modern és biztonságos rendszert hagyjunk hátra. Ezúton is nagyon köszönjük mind a térség országgyűlési képviselőinek, mind a hatóságoknak, a tulajdonosainknak, és nem utolsó sorban kollégáinknak, hogy közös munkával, együttműködve sikerült a döntéshozók bizalmát elnyerni. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a térség további erősödéséért küzdőknek mi is partnerei lehetünk, és hozzájárulhatunk valamilyen formában a régió fejlődéséhez.