A könnyebb odaérkezés miatt még buszjáratokat is szerveztek a Tatabánya-Környe Ipari Parkba. Népszerűnek bizonyult minden korosztály számára a gyárlátogatás kisvonattal. Az érdeklődők megnézhették azt is, milyen munka folyik a minőségügyi laborban. Az érdeklődők a Számíthatsz Ránk Program keretében különböző tanácsokat - jogi, pénzügyi, mentális - kérhettek és kaphattak. Volt virtuális gyárbemutató, Lehetett jelentkezni tesztvezetésre, tartottak kamion- és targoncabemutatót is. Csillámtetkó, henna, hajfonás, kézműves foglalkozások, rajzverseny - a gyerekeknek sem volt ideje unatkozásra.